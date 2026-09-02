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'Cem Küçük' soruşturmasında yeni gelişme: İsmail Çanak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

'Cem Küçük' soruşturmasında yeni gelişme: İsmail Çanak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

2.09.2026 09:47:00
Güncellenme:
DHA
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'Cem Küçük' soruşturmasında yeni gelişme: İsmail Çanak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

‘Cem Küçük soruşturması’ kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak, teslim olarak savcılığa ifade verdi ve dosya kapsamında “bildiklerini anlatmak istediğini” söyledi. Çanak, ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 'Cem Küçük soruşturması' kapsamında ifade veren İsmail Çanak'ın "bildiklerini anlatmak" istediği öğrenildi.

Çanak, ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Cem Küçük soruşturması' kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

"BİLDİKLERİNİ ANLATMAK İSTEDİ"

Hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli İsmail Çanak teslim oldu. Çanak’ın dosya kapsamında "bildiklerini anlatmak istediğini" beyan ettiği öğrenildi.

İsmail Çanak, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 

İlgili Konular: #CEM Küçük #Soruşturma