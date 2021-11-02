Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Cem Yılmaz, katıldığı bir programda "Bir vatandaş olarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Ünlü komedyan Cem Yılmaz, “Rustem Batum Sohbetleri” adlı programa katıldı.
Cem Yılmaz'a tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında ne düşündüğü soruldu. Yılmaz, soruya "Bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadeleriyle cevap verdi.
"BİR NETİCE ÇIKACAK GİBİ"
Yılmaz'a 'vatandaşın bu insanlara neden düşman olduğunun' sorusuna ise "'Bu, Cem Yılmaz İlluminaticiymiş' gibi bir şey oluyor. Bu onun komik olmayan versiyonu. Çok trajik . Bu iş geldi, bir sınıra dayandı gibi. Bir netice çıkacak gibi" ifadelerini kullandı. .
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