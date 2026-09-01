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Cemalettin Kani Torun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Yol Partisi Milletvekili Cemalettin Kani Torun neden istifa etti?

Cemalettin Kani Torun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Yol Partisi Milletvekili Cemalettin Kani Torun neden istifa etti?

1.09.2026 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cemalettin Kani Torun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Yol Partisi Milletvekili Cemalettin Kani Torun neden istifa etti?

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti. Bağımsız milletvekili sayısı 11'e yükseldi. Peki, Cemalettin Kani Torun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Yol Partisi Milletvekili Cemalettin Kani Torun neden istifa etti?
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Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti. Torun'un ayrılığıyla Yeni Yol'un sandalye sayısı 19'a geriledi. Peki, Cemalettin Kani Torun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Yol Partisi Milletvekili Cemalettin Kani Torun neden istifa etti?

CEMALETTİN KANİ TORUN KİMDİR?

Cemalettin Kani Torun  1959 yılında Artvin'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 1984 yılında bitirdi. Marmara Üniversitesinde doktora yaptı. Marmara Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde akademisyen olarak görev aldı.

Türkiye’nin değişik bölgelerinde doktor olarak çalıştı.  1996 yılında İngiltere’ye gitti. Yeryüzü Doktorları isimli gönüllü yardım kuruluşunun kurucuları arasında yer aldı. 2001- 2011 yılları arasında İngiltere’de bu kurumun CEO’luğunu yürüttü. Ağırlıklı olarak Afrika kıtasında olmak üzere, birçok yardım ve kalkınma projesini yönetti. 2011-2014 yılları arasında Türkiye’nin Somali Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2014 yılında Başbakan Başdanışmanlığı görevine atandı. İnsani yardımlar, yurt dışına yönelik kalkınma yardımları ve Suriyeli sığınmacılar konularında çalıştı.

25 ve 26. Dönemlerde Bursa Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonunda Başkan Vekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyesi olarak görev yaptı. Gelecek Partisinin kurucuları arasında yer aldı.

CEMALETTİN KANİ TORUN'UN ÖZEL HAYATI

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Torun, evli ve 5 çocuk babasıdır.

CEMALETTİN KANİ TORUN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti. Bağımsız milletvekili sayısı 11'e yükseldi.

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