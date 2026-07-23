Cemil Tugay'dan Murat Kurum'a ziyaret

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Ankara'da bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Tugay'ı kabul ettiklerini belirten Kurum, "İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik" dedi.

Kurum, yerel yönetimlerle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik.



İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik.



Yerel yönetimlerimizle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/rtcrJglq9k — Murat KURUM (@murat_kurum) July 23, 2026

"ÇÖZÜM ARAYIŞI İÇİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tugay ise Murat Kurum ile İzmir'deki kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdiklerini belirtti. Tugay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya geldik. Görüşmemizde, İzmir’imizin en önemli gündem başlıklarından biri olan kentsel dönüşümü ele aldık. Deprem riskli yapıların dönüştürülmesi ve Karabağlar’da planlama yetkisinin Bakanlığımızda bulunduğu 15 mahallemizi ilgilendiren kentsel dönüşüm alanına ilişkin mevcut durumu ve Bakanlığımızdan beklediğimiz destekleri değerlendirdik.

Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum. İzmir’in sorunlarını en akılcı yollarla çözmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla, şehrimizin geleceği adına ilgili tüm kurumlarımızla diyalog ve ortak çözüm arayışı içinde olmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Cemil Tugay, seçilmiş CHP lideri Özgür Özel'in yeni kuracağı partiye katılıp katılmayacağı yönündeki tutumunu dün kamuoyuna açıklamıştı.

Tugay, "Bir süre daha bağımsız kalacağım. Belediye başkanlığı görevime odaklanacağım" demişti.