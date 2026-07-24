Cemil Tugay'dan yeni açıklama: 'Görevime bağımsız olarak devam edeceğim'

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den istifa ederek YENİ Parti'nin kuruluş başvurusunu yapması sonrası gözler CHP'den aday olarak seçimi kazanan belediye başkanlarına çevrildi.

TUGAY: "BAĞIMSIZ KALMAYA DEVAM EDECEĞİM''

'Mutlak butlan' kararı sonrası CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

Gazeteci Şaban Sevinç Tugay'a ''AKP'ye katılacak'' iddialarını sordu. Tugay, "Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim, siyasi belirsizliklerin İzmir’deki belediye hizmetlerine olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalışıyorum, şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahı en öncelikli amacım" ifadelerini kullandı.