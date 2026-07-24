Cengiz, Kolin, Kalyon ve Makyol’a kaç kez vergi muafiyeti, istisnası, indirimi sağlandı?

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Yüksel, önergesinde, Kolin, Cengiz, Makyol ve Kalyon Holding gibi şirketlere “stratejik yatırımların teşviki” veya “mücbir sebepler” gerekçesiyle vergi muafiyeti, istisnası ve indirimi sağlandığı iddialarına dikkat çekti. Yüksel, asgari ücretlinin, emeklinin ve küçük esnafın ağır vergi yükü altında ezildiği, barınma ve gıda krizinin derinleştiği bir dönemde şirketlere vergi indirimi yapılmasının toplumdaki adalet duygusunu zedelediğini vurguladı. Yüksel, Bakan Şimşek’e şu soruları yöneltti:

“2002-2026 yılları arasında; Cengiz, Kolin, Makyol ve Kalyon Holding ile bu holdinglerin iştiraki olan şirketlere toplamda kaç kez vergi muafiyeti, istisnası ve indirimi tanınmıştır ? Söz konusu holdinglere sağlanan bu ayrıcalıklar neticesinde, devletin tahsil etmekten vazgeçtiği (terkin edilen) toplam vergi tutarı bugünkü reel değeriyle kaç TL’dir ? Bu şirketlerin aldığı kamu ihalelerinin toplam bedeli ile bu projelere sağlanan vergi muafiyetleri arasında nasıl bir illiyet bağı bulunmaktadır ? Hem ihale alıp hem de bu ihalelerden doğan kârın vergisinden muaf tutulmaları ‘sebepsiz zenginleşme’ değil midir? Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi (pazarlık usulü) kapsamında bu şirketlere verilen ihalelerin hangilerinde, ihale şartnamesi sonradan vergi avantajı sağlayacak şekilde değiştirilmiştir ?”

ŞİMŞEK’TEN YANIT

Bakan Şimşek önergeye verdiği yanıtta, devletlerin ekonomik, sosyal ve çevresel amaçlarla belirli sektör, meslek veya mükellef gruplarına ya da faaliyetlere yönelik olarak sağladığı vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri, düşük vergi oranı uygulamaları gibi düzenlemeler nedeniyle vazgeçtiği vergi gelirlerinin “vergi harcaması” olarak adlandırıldığını kaydetti. Bu kapsamda vazgeçilen gelirlerin her yıl Bütçe Yasası ekinde kamuoyuna duyurulduğu, ayrıca sektörel vergi harcamalarının tutar ve oranlarının yer aldığı Vergi Harcamaları Raporu’nun da kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.

‘TBMM DIŞINDA KİMSE SİLEMEZ’

Şimşek, şunları kaydetti:

“Türk vergi hukukunda, tabii afetler, muzır hayvan ve haşerat istilası gibi bazı özel durumlar için getirilen terkin düzenlemeleri ve bazı küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesine yönelik düzenlemeler dışında vergi asıl ve fer’ilerinin kayıtsız şartsız silinmesine imkân veya izin veren herhangi bir kanuni düzenleme olmadığı gibi böyle bir uygulama da hiçbir zaman vuku bulmamıştır. Tahakkuk etmiş ve dolayısıyla ödenmesi gereken safhaya gelmiş bir vergi borcunu, bir vergi cezasını ya da bunların zamlarını ve faizlerini TBMM dışında hiçbir makamın silme yetkisi bulunmamaktadır.”

Şimşek, Vergi Usul Yasası’nın “vergi mahremiyeti” başlıklı maddesine dikkat çekti. Şimşek, vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar, vergi yasalarına göre kurulan komisyonlara katılanlar ve vergi işlerinde kullanılan bilirkişilerin görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine yönelik öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemeyeceklerinin hüküm altına alındığını kaydetti.