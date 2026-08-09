Çerçeve yasa Adalet Komisyonu’nda tartışma ve kavgalarla geçen 17 saatlik toplantının sonunda kabul edildi: Yasa geçti, demokratikleşme geçmedi

AKP, MHP ve DEM Parti’nin ortak imzasıyla Meclis’e verilen; CHP, HÜDA PAR ve Yeni Yol Partisi’nin de imza attığı “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” adlı çerçeve yasa teklifi önceki gün saat 15.30’da TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Teklif dün sabah 09.00’da komisyondan geçti.

DEM VE YENİ PARTİ ARASI ‘DEMİRTAŞ’ GERİLİMİ

Teklifin görüşmeleri boyunca sık sık gerginlik yaşandı. Komisyonda söz alan YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir; teklifin özensiz hazırlandığını, ciddi hatalar içerdiğini ve terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi hedefine hizmet edip etmeyeceği konusunda kaygılar taşıdıklarını vurguladı. Teklifte demokratikleşme adımlarının olmamasını eleştiren Emir “‘Efendim bir kanun hazırladık, terörü bitireceğiz, silahlar susacak. Şimdilik bunu yapalım, demokrasiyi bir ara konuşuruz.’ Bu yaklaşımı hiç kabul etmedik, hala kabul etmiyoruz. Bunu dayatma olarak kabul ediyoruz” dedi.

Emir; iktidarın yerel seçimlerde seçilen belediye başkanlarına yönelik uygulamalarını “darbe” olarak nitelendirerek, “‘Bu yasa çıksa bile Selahattin Demirtaş bundan yararlanamayacak’ diyorsunuz. Bunun burada konuşulması lazım. Sizin Selahattin Demirtaş’tan alıp veremediğiniz ne vardır? Böyle mi Türkiye’de barışı getireceksiniz?” dedi. Bunun üzerine DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, “Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız” tepkisini gösterdi.

İYİ PARTİLİ UZ, YÜKSEL’İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ile Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel arasında ise söz alma üzerine tartışma çıktı. Yüksel, teklifin tümü üzerine konuşmaların tamamlanmasının ardından maddeler üzerine görüşmelere geçilmesini oylamaya sundu. Uz, bu karara tepki göstererek; “Adil olacaksınız, konuşmayan arkadalar var” dedi.

Buna karşılık Yüksel de; “Kimse susturamayacak sizi, oylama yaptım” yanıtını verdi. Yüksel’in yanıtına Uz; “Biz yerimize oturmayız” diyerek, Başkanlık Divanı’na yürüdü. Yüksel; “Otur yerine” diye karşılık vermesi, gerginliği arttırsa da araya İYİ Partili ve AKP’li milletvekilleri girerek Uz’u engelledi.

İYİ PARTİ İLE MHP ARASINDA ‘TÜRKEŞ’ TARTIŞMASI

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirirken “1997’de Türkeş’in yaptığı siyaset bitmiştir. Yeni gelen liderine saygımız vardır ama kendi yaptıkları pislikleri de Türkeş’i kendine çamaşır suyu yaparak aklayamaz” dedi. Bunun üzerine MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, “Ağzını topla, pislik sensin” diye tepki gösterdi.

Bülbül tepki gösterirken birkaç kere masaya vurdu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın da Bülbül’ün masaya vurmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine Bülbül ayağa kalkarak Dalgın’ın üzerine yürüdü. Bülbül’ü İYİ Partili ve MHP’li milletvekilleri tuttu.

DEMOKRATİKLEŞME ÖNERİLERİNE RET

Öte yandan; YENİ Parti teklifin görüşmeleri sırasında demokratikleşme konusunda adım atılması için çeşitli önergeler sundu. YENİ Parti, teklifin adının “Millî Dayanışmanın, Kardeşliğin, Demokrasinin ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” olarak değiştirilip, teklifin ilk maddesine “Yerel yönetimlere, yargılama ve infaz sistemine, hak ve özgürlüklere ilişkin yasal düzenlemeleri de kapsamaktadır” fıkrasının eklenmesi üzerine önerge sundu.

YENİ Parti ayrıca “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarının kaldırılması ve belediyelere kayyım uygulamasının kaldırılması için de önerge verdi. Ancak tüm bu önergeler reddedildi. Yasa teklifi 17 saatlik tartışmaların ardından kabul edildi.

YENİ PARTİ DE ‘EVET’ DEDİ

Çerçeve Yasa görüşmelerinin sonunda teklifin imzacı partilerinin yanı sıra YENİ Parti de yasaya ‘evet’ oyu verdi. Böylece AKP, MHP, DEM Parti, YENİ Parti ve CHP teklife ‘evet’ oyu vermiş oldu.