Çerçeve yasa AKP, MHP ve DEM Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu: Takvim belirsiz, uygulama erteleniyor!

2. Açılım Süreci kapsamında PKK terör örgütü üyelerinin silah bırakmasının ardındaki hukuki durumunu belirlemek için AKP ve MHP ortaklığında hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nın imza süreci tamamlandı ve TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dahil AKP, MHP, CHP, DEM Parti, HÜDA PAR ve Yeni Yol Partisi gruplarından toplam 360 milletvekili imza attı.

CUMA KOMİSYON TOPLANACAK

İmza sürecinin tamamlanmasının ardından TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de açıklamalarda bulundu. Güler’in açıklamasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Filiz Kılıç da katıldı. Güler; basın ve kamuoyuna yasa teklifini okuyup, anlattı.

“Amacımız, örgütün tamamen feshedilmesi ve ortadan kalkması sonrasında topluma kazandırma ve bütünleştirme noktasında adil ve hukuki belirliliği sağlayan bir düzenleme oluşturmaktır” diyen Güler; “Adalet Komisyonu başkanımız kendi planlaması çerçevesinde içtüzük kapsamında 48 saat sonra yani cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15.00 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır” dedi.

YASA GENEL OLARAK ÜYELİK VE PROPAGANDA SUÇLULARINI KAPSIYOR

Meclis’e sunulan yasa kapsamında; PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı herhangi bir oluşum kapsamında “terör örgütünü kurma veya yönetme”, “örgüte üye olma” veya “bilerek ve isteyerek yardım etme” ve “örgütün propagandasını yapma” suçları ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun”da düzenlenen suçları kapsamındaki soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyetlerde erteleme getirilmesini öngörüyor. Ancak; 1 Haziran 2005’ten önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar hariç tutuluyor.

SÜREÇ BELİRSİZLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Teklifte yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Yasa kapsamındaki düzenlemeler ise Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) terör örgütünün kendini feshettiği ve tüm silahları bıraktığına ilişkin tespit kararının teyidi amacıyla Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden başlayarak uygulamaya konacak. Yani örgüt silah bırakmadıkça MGK kararı yayımlanmaması, kararın yayımlanmamasıyla da düzenlemelerin uygulamaya konmaması biçimde takvim yasal olarak oluşturuldu. Ancak MGK kararının yayımlanmasına ilişkin tarih ve önceki işleyiş belirtilmiyor.

MECLİS’E İZLEYİCİ KALDI

Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben yasa kapsamındaki işleyişin takibi ve değerlendirilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşacak bir kurul kurulacak. Terör örgütünün nezdinde sürecin ilerletilmesini sağlamak üzere alt komisyonlarda görevlendirme de yapılabilecek; ama bunların kimler olacağına dair bir düzenleme bulunmuyor. TBMM Başkanlığı’nca da yasanın takibi için izlem komisyonu kurulacak.

ERTELEMEDE TERÖR SUÇU İŞLEMEK YASAK

Yasayla söz konusu suçlar kapsamına giren ve üst sınırı on beş yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar beş yıl, on beş yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar on yıl süreyle ertelenmesi öngörülüyor. Aynı suçlar nedeniyle verilmiş olan tutuklama ve adli kontroller, yetkili mahkeme veya Yargıtay’ın ilgili ceza dairesi tarafından değerlendirilerek, kaldırılacak.

Aynı suçlardan toplam on beş yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin cezalarının infazı beş yıl, toplam on beş yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin cezalarının infazı on yıl süreyle ertelenecek. Erteleme sürelerinde aynı suçlar işlenirse, erteleme kararları kaldırılarak mevcut adli süreçler yeniden sürdürülecek.

FAYDALANMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTI

Bu yasadan faydalanmak isteyen kişiler MGK kararının yayımlanmasından başlayarak 6 ay içinde ya bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına ya da kurul tarafından görevlendirilecek kurumlara yazılı olarak bildirecek.

SÜREÇTE GÖREV ALANLAR DOKUNULMAZLIK KAZANDI

Ayrıca yasa kapsamında bu süreçte görev alan kişilerin görevleri nedeniyle hukuki, idari ve cezai sorumluluğa tabi tutulamayacağı da güvence altına alındı.

ÖCALAN’IN KOŞULLARI GEVŞETİLECEK

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler; düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına da yanıtladı. Güler; PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın çalışma koşullarının esnetilmesine yönelik soru üzerine, “Bundan sonraki süreçlerde belli bir disiplin ve kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ve gazeteci ziyaretleri, bu konudaki açıklamalar noktasında idari düzenlemeyle yapılabilir. Ama bunun için bir yasal zemine ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok” yanıtını verdi.

YENİ DÜZENLEMELER KAPIDA

Güler’in açıklamasının ardından konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise “50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu elbette devam edecektir. Bundan sonra Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu, İnfaz Hukuku’nda mutlaka değişiklikler yapılacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

‘YASA YAPMA TEKNİĞİ İLE BAĞDAŞMAZ’

Çerçeve yasayı hukukçular gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi. Av. Doğan Erkan “Soruşturma ya kovuşturmanın koşullu olarak ertelenmesi, ya da infazın ertelenmesi hukuken mümkün. Ancak hukuki olmayan bunun bir suç tipine değil bir örgüte mahsus olması. Örneğin yasada sayılan terör suçlarından mahkum olanlar yargılananlar şeklinde olması gereken erteleme müessesesi, tek bir örgüt ismi zikredilerek yapılamaz. Örgüte yönelik yasa çıkarılamayacağı gibi, yasada örgütün ismi özne olarak zikredemez. Bu hukuki belirlilik ilkesine aykırı olduğu gibi, öngörülebilir de değildir. Yasa yapma tekniği ile de bağdaşmaz. Yasa objektif bir toplumsal ihtiyaca hizmet etmeli, ve bu retoriğe de uygun olmalıdır. Bu haliyle yasada suç tipi yerine örgüt adı zikredildiğinde aynı suçtan yargılanan ya da mahkum olanlar bakımından tam bir eşitsizlik olacaktır” dedi.

‘BAŞKA ÖRGÜT ATFI BULUNANLAR AYM’YE BAŞVURACAKTIR’

“Bu haliyle metin objektif hukuka değil, siyasal öznelere dönük siyasal bir metindir” diyen Av. Erkan; “Bunu hukuksal formasyona sokma beceriksizliği taşıdığı da görülmektedir. Yasanın uygulanması, zikredilen örgütün ya da uzantılarının silah bırakıp bırakmadığına MGK’ce verilecek karar bağlandığından, MGK’ye yasa üstü ve yargısal bir fonksiyon tanınmış olmaktadır. MGK bu tespiti nasıl yapacak? Doğru yapacak mı? Bunlar da yasal formda belirsiz ve öngörülebilir olmaktan uzaktır. Bu yanıyla metnin uygulanmasında bir pazarlık payı ve sopa gösterme ihtiyatı düşünülmüş gibi duruyor. Bu da bir başka yönden metni hukuksal olmaktan çıkarıp siyasi bir metine çeviriyor. Gerekçe kısmının ‘demokratikleşme’ tarihi olarak AKP’'nin kurulduğu 2002 tarihini ifade etmesi yine yasal formasyon dışında bir siyasi üstencilik. Kapsam dışında bıraktığı tüm diğer terör örgütü suçlamaları bakımında doğuracağı eşitsizlik nedeniyle başka örgüt atfı ile yargılananlardan ya da infaz sürecinde olanlardan binlerce Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurusu gelecektir. Bu haliyle çoklu hukuka dayalı bir siyasal metin olmuştur” ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ DA YASADAN FAYDALANABİLİR

Av. Başar Yaltı; PKK’nin silahlı eylemlerine katılanların söz konusu yasa kapsamına girmediğini, halihazırda PKK/KCK propagandası, üyeliği, silahlı eylemde bulunmayan örgüt yöneticileri kapsadığını belirterek; söz konusu yasadan hükümlü bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, örgüt propagandasından ceza alan gazeteci Merdan Yanardağ gibi isimlerin de faydalanabileceğine işaret etti. Yaltı, söz konusu yasanın Meclis’ten geçmesi durumunda bundan sonra herhangi bir kişi hakkında PKK/KCK soruşturması yapılamayabileceğini de söyledi.