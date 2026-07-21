'Çerçeve yasa'da sona yaklaşıldı, Meclis tatili ertelenebilir: DEM bastırdı, AKP geri adım attı

TBMM kulislerinde uzun süredir Genel Kurul’un çalışmalarını tamamlayarak 23 Temmuz’da tatile gireceği konuşuluyordu. Ancak açılım sürecinin en önemli aşamalarından biri olarak görülen çerçeve yasa teklifindeki son gelişmeler Meclis takvimini de değiştirdi.

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre AKP yönetimi, teknik hazırlıkların tamamlanması ve muhalefet partileriyle yürütülen temasların olgunlaştırılması gerekçesiyle teklifin ekim ayında başlayacak yeni yasama yılına bırakılmasının daha doğru olacağı görüşünü benimsiyordu.

Parti kurmayları, “Süreci aceleye getirmek yerine daha sağlam bir zeminde ilerletmek gerekiyor” değerlendirmesini yapıyordu.

Buna karşın Cumhur İttifakı ortağı MHP ile DEM Parti’nin düzenlemenin yaz tatiline bırakılmasına sıcak bakmadığı belirtiliyordu. Her iki partinin de teklifin ertelenmesinin sürecin yavaşladığı yönünde bir algı oluşturacağı görüşünü dile getirdiği ifade ediliyordu. Kulislerden yansıyan son bilgilere göre ise AKP, çerçeve yasanın sonbahara bırakılması yönündeki değerlendirmesinden geri adım attı.

DEM Parti’nin ikna edilememesi ve MHP’nin de teklifin tatilden önce Meclis gündemine alınması yönündeki ısrarı sonrasında Cumhur İttifakı’nın yasa teklifini TBMM tatile girmeden Genel Kurul’a getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bu nedenle Meclis’in yaz tatiline çıkış takviminin de değişebileceği, teklifin görüşmelerinin tamamlanabilmesi için Genel Kurul çalışmalarının uzatılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor.

KURTULMUŞ, CHP’NİN SEÇİLMİŞ LİDERİYLE GÖRÜŞMEYECEK

Meclis takviminin değişmesi gündeme gelirken, süreç kapsamında siyasi temaslar da hız kazandı. DEM Parti İmralı heyeti de önce AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Söz konusu temaslarda sürecin geldiği aşama, çerçeve yasa hazırlıkları ve Meclis takviminin değerlendirildiği belirtilmişti.

Heyet dün de PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bu hafta siyasi partiler turuna çıkacak. Edinilen bilgilere göre Kurtulmuş, bugün MHP, DEM Parti'nin yanı sıra mahkeme kararıyla CHP’nin genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşecek. Kurtulmuş’un CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’le görüşmemesi dikkat çekti. Kurtulmuş yarın ise AKP’yi ziyaret edecek. Görüşmelerde çerçeve yasa taslağının ele alınması ve siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor.

‘UYGULAMA SİLAH BIRAKMA ŞARTINA BAĞLANACAK’

Edinilen bilgilere göre çerçeve yasa Meclis’ten geçirilecek ancak düzenlemenin uygulanması doğrudan yürürlüğe girmeyecek. Buna göre uygulama için önce sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tespit edilmesi beklenecek. Ardından Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK), “PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır” yönünde teyit kararı alması gerekecek. Son aşamada ise Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanarak düzenleme uygulamaya alınacak.

‘ÖCALAN VE KANDİL KAPSAM DIŞINDA’

Çerçeve yasada terör örgütü elebaşı Öcalan’a yönelik af anlamına gelebilecek herhangi bir düzenleme bulunmayacak. Ayrıca örgütün Kandil’deki sözde yönetici kadrosu için de özel bir düzenleme yapılmayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan isimler kapsam dışında tutulacak. Kandil yönetiminin Türkiye’ye dönüşüne izin verilmeyeceği, bu kişilerin yurt dışında yaşamaya devam edebileceği ifade ediliyor.

‘ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ İŞLETİLECEK’

Düzenleme kapsamında Türkiye’ye dönmek isteyen örgüt üyeleri arasında herhangi bir terör suçuna karışmamış olanlar için Türk Ceza Kanunu’ndaki etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması öngörülüyor. Suça karışmış örgüt üyelerinin dosyaları ise toplu olarak değil, mahkemeler tarafından tek tek değerlendirilecek. Türkiye’ye dönüş yapan örgüt üyelerinin 3 ila 5 yıl arasında adli kontrol tedbirine tabi tutulması planlanıyor. TBMM kulislerinde, Cumhur İttifakı’nın çerçeve yasa teklifini yaz tatiline girilmeden Genel Kurul’dan geçirmek için yoğun mesai yürüttüğü, teklifin yasalaşmasının ardından ise uygulamanın tamamen silah bırakma sürecinin tamamlanmasına bağlanacağı ifade ediliyor.

İYİ PARTİ HAREKETE GEÇİYOR

İYİ Parti de çerçeve yasa hazırlıklarına karşı Meclis’te izleyeceği yol haritasını belirlemek için harekete geçiyor. Partinin çarşamba günü yapılacak grup toplantısının ardından milletvekillerinin katılımıyla kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda açılım süreci ve çerçeve yasa teklifine karşı nasıl bir tutum izleneceği, Genel Kurul’da hangi itiraz mekanizmalarının devreye sokulacağı ve izlenecek siyasi-stratejik yol haritası masaya yatırılacak.

Parti kurmaylarının görüşlerini tek tek dinleyecek olan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun, toplantının ardından izlenecek yönteme ilişkin değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor. İYİ Parti’nin teklifin Genel Kurul gündemine gelmesi halinde hem usul hem de içerik bakımından sert muhalefet yürütmeye hazırlandığı belirtilirken, görüşmelerin TBMM’de tansiyonu yükseltecek tartışmalara sahne olabileceği ifade ediliyor.