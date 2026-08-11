Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çerçeve yasa görüşmeleri... Ali Babacan ve Efkan Âlâ arasında dikkat çeken diyalog!

Çerçeve yasa görüşmeleri... Ali Babacan ve Efkan Âlâ arasında dikkat çeken diyalog!

11.08.2026 10:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çerçeve yasa görüşmeleri... Ali Babacan ve Efkan Âlâ arasında dikkat çeken diyalog!

'Çerçeve yasa' görüşmelerinde kuliste Ali Babacan ile Efkan Âlâ arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Babacan, Efkan Âlâ'ya 15 yıl önce yürütülen 'çözüm süreci'ni hatırlatarak "O günden bugüne yuvarlana yuvarlana gelindi" dedi. Âlâ da, 'bambu ağacı' örneğini verip "Yıllarca sularsın görünmez, ama bir anda büyür. O yüzden bambu ağacına benzetiyorum. Hiçbir şey boşa gitmiyor" ifadelerini kullandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Meclis'te 'çerçeve yasa' görüşmeleri sürerken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, kuliste oturan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan'ın yanına geldi.

Kurtulmuş ve Ala, Babacan ile tepkilere karşın Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek TBMM gündemine gelen 'çerçeve yasa' üzerine sohbet etti.

BABACAN, İLK ÇÖZÜM SÜRECİNİ HATIRLATTI!

Babacan, Efkan Âlâ'ya 15 yıl önce kendisinin başbakan yardımcısı Âlâ'nın ise başbakanlık müsteşarı olduğu dönemde yürütülen 'çözüm süreci'ni hatırlatarak "O günden bugüne yuvarlana yuvarlana gelindi" dedi.

ÂLÂ: 'HİÇBİR ŞEY BOŞA GİTMİYOR...'

Efkan Âlâ da, bunun üzerine 'bambu ağacı' örneğini vererek "Yıllarca sularsın görünmez, ama bir anda büyür. O yüzden bambu ağacına benzetiyorum. Hiçbir şey boşa gitmiyor" dedi.

İlgili Konular: #ali babacan #Numan Kurtulmuş #Efkan Ala #Çerçeve yasa

İlgili Haberler

Çerçeve yasa kabul edildi: Bahçeli'den ilk açıklama!
Çerçeve yasa kabul edildi: Bahçeli'den ilk açıklama! Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Bahçeli, görüşmenin ardından gazetecilerin sorusu üzerine "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Kurtulmuş'tan çerçeve yasa açıklaması: 'Süreç tıkır tıkır işleyecek'
Kurtulmuş'tan çerçeve yasa açıklaması: 'Süreç tıkır tıkır işleyecek' TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki oylamada 468 kabul oyu ile yasalaşan "Terörsüz Türkiye Yasası" teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi
YENİ Parti'nin 'çerçeve yasa' öncesi kapalı grup toplantısı: Özgür Özel oylama öncesi milletvekillerine ne dedi?
YENİ Parti'nin 'çerçeve yasa' öncesi kapalı grup toplantısı: Özgür Özel oylama öncesi milletvekillerine ne dedi? Nefes yazarı Deniz Zeyrek, çerçeve yasa oylaması öncesinde Özgür Özel başkanlığında yapılan basına kapalı grup toplantısının ayrıntılarını aktardı. Zeyrek’e göre Özel, milletvekillerini oylamada serbest bırakırken, “En az 35 ‘evet’ oyu olursa iyi olur” dedi.