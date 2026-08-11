Çerçeve yasa görüşmeleri... Ali Babacan ve Efkan Âlâ arasında dikkat çeken diyalog!

Meclis'te 'çerçeve yasa' görüşmeleri sürerken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, kuliste oturan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan'ın yanına geldi.

Kurtulmuş ve Ala, Babacan ile tepkilere karşın Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek TBMM gündemine gelen 'çerçeve yasa' üzerine sohbet etti.

BABACAN, İLK ÇÖZÜM SÜRECİNİ HATIRLATTI!

Babacan, Efkan Âlâ'ya 15 yıl önce kendisinin başbakan yardımcısı Âlâ'nın ise başbakanlık müsteşarı olduğu dönemde yürütülen 'çözüm süreci'ni hatırlatarak "O günden bugüne yuvarlana yuvarlana gelindi" dedi.

ÂLÂ: 'HİÇBİR ŞEY BOŞA GİTMİYOR...'

Efkan Âlâ da, bunun üzerine 'bambu ağacı' örneğini vererek "Yıllarca sularsın görünmez, ama bir anda büyür. O yüzden bambu ağacına benzetiyorum. Hiçbir şey boşa gitmiyor" dedi.