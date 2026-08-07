Çerçeve yasa görüşmelerinde 'Demirtaş' gerilimi… Oluç’tan Emir’e: ‘Eleştirilerinizi Demirtaş üzerinden yapmayın! Selahattin Demirtaş bizim yoldaşımız, sizin değil!’

AKP, MHP ve DEM Parti’nin ortak imzasıyla Meclis’e verilen; CHP, HÜDA PAR ve Yeni Yol Partisi’nin de imza attığı “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” adlı çerçeve yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nu görüşemleri sürerken Selahattin Demirtaş üzerinden DEM Parti ile YENİ Parti milletvekilleri arasında sert tartışma yaşandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'in, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş üzerinden iktidarın pazarlık yürüttüğünü dile getirmesi üzerine DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç tepki gösterdi.

EMİR, MİLLETVEKİLLERİNİN TEKLİFİ OKUMADAN İMZALADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Komisyonda söz alan YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Anayasa'ya aykırılık" önergesi üzerine yaptığı konuşmada, komisyondaki görüşmelerin TRT ve görsel basın tarafından canlı yayımlanmamasına tepki gösterdi.

Bunun yerleşik uygulama olarak savunulmasının doğru olmadığını belirten Emir, "Defalarca yapılmış olması bu uygulamayı demokratik yapmaz; son derece antidemokratiktir." dedi.

Kanun teklifinin özensiz hazırlandığını vurgulayan Emir, söz konusu yasanın terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi hedefine hizmet edip etmeyeceği konusunda kaygılar taşıdığını söyledi.

Milletvekillerinin teklifi okumadan imzaladığını öne süren Emir, bunun milletvekillerinin temsil yetkisini gereği gibi kullanmaması anlamına geldiğini savundu.

Kanun teklifinde "demokratikleşmeye" dair herhangi bir düzenleme bulunmadığını vurgulayan Emir, "Adalet ve demokrasi her birimizin sorunudur. Aslında Kürt sorununun da temelinde yatan kök sorundur. Her sorunumuzun altında adaletsizlik ve demokrasi eksikliğimiz yatmaktadır" diyerek muhalif belediyelere yönelik operasyonları hatırlattı.

YENİ PARTİLİ EMİR DEMİRTAŞ, YÜKSEKDAĞ VE GEZİ TUTUKLULARINI GÜNDEME GETİRDİ

Murat Emir, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını savunarak Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala ve Gezi tutuklularına ilişkin kararların yerine getirilmemesini eleştirdi. Emir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün dolaşıma bir haber sokuyorsunuz; 'Bu yasa çıksa bile Selahattin Demirtaş bundan yararlanamayacak' diyorsunuz. Bunun burada konuşulması lazım. Sizin Selahattin Demirtaş'tan alıp veremediğiniz ne vardır? Böyle mi Türkiye'de barışı getireceksiniz? Böyle mi Türkiye'de toplumsal barışı inşa edeceksiniz? Bir siyasi parti genel başkanını hükümsüz, kesin hüküm kurulmaksızın 10 yıl cezaevinde tutarak Türkiye'de toplumsal barışı mı inşa edeceksiniz? Yoksa şimdi birileriyle barışalım ama yeni düşmanlarımızla yeni mücadeleler başlatalım mı diyorsunuz?"

Kobani davası üzerinden Selahattin Demirtaş'ın hukuki durumuna ilişkin çelişkiler bulunduğunu öne sürerek lehe hüküm ilkesinin uygulanması gerektiğini savunana Emir, Demirtaş üzerinden siyasi pazarlık yürütüldüğünü ifade etti.

DEM PARTİLİ OLUÇ'TAN 'O BİZİM YOLDAŞIMIZ' TEPKİSİ

YENİ Partili Murat Emir'in Selahattin Demirtaş ile ilgili sözlerinin ardından DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, "Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız! Bizim yoldaşımız. Onun üzerinden kurmayın cümlelerinizi." diye tepki gösterdi.