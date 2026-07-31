Çerçeve yasa haftaya Genel Kurul’da: Tatil öncesi kritik mesai

Cumhuriyet’in daha önce gündeme taşıdığı açılım sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinde takvim yeniden şekillendi. Edinilen bilgilere göre, teklifin bu hafta TBMM Genel Kurulu’na getirilmesi yönündeki planlamadan vazgeçildi. Son kulis bilgilerine göre düzenleme gelecek hafta Genel Kurul gündemine alınacak. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre çerçeve yasa, gelecek hafta görüşülecek. “Çocuk Koruma Kanunu Teklifi”ile birlikte Genel Kurul’da ele alınacak. İktidarın iki düzenlemeyi de kısa sürede tamamlayarak Meclis’i yaz tatiline çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor.

BAŞKANLIĞA SUNULACAĞI TARİH BELİRSİZ

Teklifin TBMM Başkanlığı’na ne zaman sunulacağı ise halen netlik kazanmadı. Kulislerde, teklifin bugün de başkanlığa sevk edilebileceği, pazartesi günü de sunulabileceği konuşuluyor. Ancak sürecin son derece dar bir ekip tarafından yürütülmesi ve taslağın kamuoyundan uzak şekilde hazırlanması nedeniyle kesin bir takvim verilemiyor. Edinilen bilgilere göre teklif üzerindeki teknik çalışmalar ve son değerlendirmeler devam ediyor. Bu nedenle başkanlığa sunuluş tarihi son ana kadar değişebilecek başlıklar arasında yer alıyor.

İKİ KRİTİK TEKLİF PEŞ PEŞE

TBMM’nin gelecek haftaki gündeminin oldukça yoğun olması bekleniyor. Genel Kurul’da ilk olarak Çocuk Koruma Kanunu Teklifi’nin ele alınması, ardından açılım sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinin görüşülmesi planlanıyor. İktidarın, iki düzenlemeyi de aynı hafta içerisinde tamamlayarak yasalaştırmayı amaçladığı belirtiliyor. Meclis kulislerinde, çerçeve yasanın görüşmelerinin siyasi açıdan yoğun tartışmalara sahne olmasının beklendiği ifade edilirken, buna karşın iktidarın tatil takvimini geciktirmemek için görüşmeleri hızla sonuçlandırmak istediği konuşuluyor.

TATİL HEDEFİ

Kulislerde dile getirilen değerlendirmelere göre, Çocuk Koruma Kanunu ile çerçeve yasa teklifinin gelecek hafta kabul edilmesinin ardından TBMM’nin yaz tatiline girmesi planlanıyor. Böylece Meclis, yeni yasama yılına kadar çalışmalarına ara verecek. Öte yandan açılım sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinin içeriği konusunda resmi makamlar sessizliğini koruyor. Taslağın son haline ilişkin bilgiler sınırlı tutulurken, teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulmasının ardından ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.