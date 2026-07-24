'Çerçeve yasa' için tatil formülü!

Açılım süreci kapsamında hazırlanan "çerçeve yasa" düzenlemesinde sona gelindi. İktidarın siyasi partilerle yürüttüğü temasların büyük ölçüde tamamlandığı belirtilirken, teklifin pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Kulislerde konuşulan takvime göre teklif, aynı hafta hızla Adalet Komisyonu'nda görüşülerek Genel Kurul gündemine taşınacak. Ancak Meclis takviminin sıkışması nedeniyle iktidarın, gerekirse TBMM tatile girdikten sonra olağanüstü toplantı formülünü devreye sokabileceği ifade ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda halen en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi görüşülüyor. Genel Kurul'un bu hafta çalışmalarını tamamlamasının ardından, öğrenci affına ilişkin teklifin de gelecek hafta ele alınması bekleniyor. Bu yoğun takvim nedeniyle iktidarın, çerçeve yasa teklifini mümkün olan en kısa sürede yasalaştırmak istediği belirtiliyor.

'OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI MASADA'

Edinilen bilgilere göre teklifin gelecek hafta yasalaşamaması halinde alternatif senaryo hazırlandı. Buna göre TBMM Genel Kurulu tatile girse bile Adalet Komisyonu çalışmalarını sürdürecek. Komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından ise Genel Kurul'un 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağrılması seçeneği değerlendiriliyor. TBMM İçtüzüğü'ne göre Meclis tatildeyken Genel Kurul; Cumhurbaşkanı'nın çağrısı, TBMM Başkanı'nın gerekli görmesi veya milletvekillerinin en az beşte birinin (120 milletvekili) gerekçeli talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabiliyor. Olağanüstü toplantıda ise yalnızca çağrıya konu olan gündem maddesi görüşülebiliyor.

'15 AĞUSTOS TARİHİ DİKKAT ÇEKTİ'

Kulislerde konuşulan takvime göre 15 Ağustos tarihinin seçilmesi de tesadüf değil. PKK terör örgütü, 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırının yıldönümünde örgütün, tüm unsurlarıyla silah bıraktığını duyurmasının beklendiği ifade ediliyor. Bu açıklamanın hemen ardından TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanarak çerçeve yasa teklifini görüşmesi ve sürecin hızla tamamlanmasının hedeflendiği belirtiliyor.

'DÜZENLEMEDE NELER VAR?'

Kulislerde konuşulan bilgilere göre hazırlanan çerçeve yasa teklifinde PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik özel bir düzenleme ya da genel af bulunmuyor. Düzenlemenin, suça karışmamış terör örgütü üyelerine ilişkin hukuki çerçeveyi oluşturduğu; yurt dışındaki bazı örgüt üyelerinin Türkiye'ye giriş yapmamak kaydıyla üçüncü ülkelerde yaşamlarını sürdürmelerine yönelik düzenlemeler içerdiği ifade ediliyor. Teklifin ayrıntılarının Meclis'e sunulmasının ardından netleşmesi bekleniyor.