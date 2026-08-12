Çerçeve yasa kabul edildi, FETÖ yeni takiyesi aracılığıyla harekete geçti: Yasa FETÖ’cüleri de umutlandırdı

FETÖ’nün yeni takiyesi “Yeni Herkül”; FETÖ’den ayrıldığını açıklayarak, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı 2. Açılım Süreci kapsamındaki hukuki adımlarda kendilerinin de değerlendirilmelerini talep etmişti. Takiye, önceki gün “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleştirmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” adlı çerçeve yasa TBMM Genel Kurulu’nda görüşülürken, dikkat çeken iki bildiri yayımladı.

YASANIN TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KAPSAMASINI TALEP ETTİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ayrı, kamuoyuna ayrı yayımlanan bildirilerde takiye; kendilerinin de terör mağduru olduklarını, yasayı desteklediklerini ve sadece desteklemekle kalmayıp yürütülecek çalışmalarda doğrudan yer almak istediklerini belirtti. Kamuoyuna yazılan bildiride yasa ve Terörsüz Türkiye süreci toplumsal kazanım olarak savunularak; “Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince terör örgütü veya terör örgütü mensubu olarak nitelendirilmiş bütün yapıların sürecin oluşturduğu hukuki ve toplumsal perspektif içerisinde değerlendirilmesinin Terörsüz Türkiye vizyonunu daha kapsayıcı hale getireceğine inanıyoruz. Terör mağduru olan bizler bu tarihi süreci yalnızca desteklemekle yetinmeyip, sivil toplumun bir paydaşı olarak sürece aktif biçimde katılmak ve yürütülecek çalışmalarda doğrudan yer almak adımlarına hazırız” denildi.

CUMHURBAŞKANI’NA ÖZEL BİLDİRİ

Cumhurbaşkanı’na hitaben yazılan diğer bildiride ise “Yeni infaz düzenlemesinden yararlanma talebimizin temelinde; geçmişte içinde bulunduğumuz yapıyla tüm bağlarımızı koparmış olmamız, pişmanlık duymamız, hukuka bağlı bir yaşam sürme irademiz ve topluma yeniden kazandırılma isteğimiz bulunmaktadır. Uzun süren süreçlerin bizler ve ailelerimiz üzerindeki etkilerinin de dikkate alınmasını, kişisel durumlarımızın ve bireysel sorumluluklarımızın değerlendirilmesi talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.