Çerçeve yasa kapsamında kurulacak kurulun alt komisyonunda Öcalan’a da görev verilecek: Öcalan’a hem statü hem de dokunulmazlık sağlanacak

2. Açılım Süreci kapsamında Meclis’te kabul edilen ve 18 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren çerçeve yasa faaliyetinde çalışmalar başladı. Bu kapsamda; yasada kurulması öngörülen süreç kurulunun ilk toplantısını, yasa gereğince, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında 24 Ağustos’ta gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu kurul, yasayla birlikte sürecin PKK nezdinde ilerlemesini sağlamak için alt komisyonlarda görevlendirme yapabilecek.

ÖCALAN’A STATÜ VERİLECEK

Yasadaki bu düzenlemeyle, PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’a yönelik “statü” verileceği de ortaya çıktı. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başlanvekili Pervin Buldan ve terör elebaşısının avukatı Faik Özgür Erol ile uzun süre İmralı’da terör elebaşısı ile hapis yatan ve sekreteryasında görev alan Veysi Aktaş, medya temsilcileriyle Taksim’de bir otelde çözüm sürecinde gelinen aşamaları ve çerçeve yasanın ortaya çıkardığı yeni durumu değerlendirdi.

ÖCALAN GELİŞLERİ DÜZENLEYECEKMİŞ!

Buldan, toplantıda terör örgütü elebaşısının örgütün silah bırakması için kurulan “Silahsızlanma ve Siyasallaşma Alt Kurulu”nda görev alacağını ve gelişleri düzenleyeceğini açıkladı. Buldan, terör elebaşısının yasaya ilişkin kullandığı “Bu yasa bir ilktir, bir kilit yasadır, bir kök yasadır. Hatta bir kabuktur. Bu yasa Kürt meselesinde bir kabuktur. Bu kabuğu ya da bu kök yasayı nasıl geliştireceğimizi, nasıl bunun mücadelesini vereceğimizi elbette ki daha sonraki dönemlerde, süreçlerde tartışacağız. Ama ben bu aşamaya gelmesi konusunda büyük bir çaba sarf ettim ve tek kişilik bir satranç oynadım” ifadelerini de aktardı.

ÖCALAN YENİ PARTİ KURACAK

Terör elebaşısının yeni bir parti hedefinin olduğunu da açıklayan Buldan; “Öcalan yeni bir partiden söz ediyor. Hem tüzük hem program hem kadro değişikliği. Bütün bunların hepsinin içerisinde yer aldığı yeni bir yapılanma, yeni bir hareket olacak. Bu yeni hareket 6 Eylül’deki kongreden sonra çalışmalarına başlayacak” dedi.

4 BİN TUTUKLU VE 75 BİN DOSYA YASADAN FAYDALANACAK

Erol ise çerçeve yasayla yaklaşık 4 bin tutuklunun serbest kalabileceğini ve 75 binin üzerinde soruşturma ve kovuşturma dosyasının yasadan etkileneceğini ifade etti. Erol; “Sadece bundan ibaret değil. Yasanın kendi içinde ihtiva ettiği kurullar meselesi var. Bu kurullarla aynı zamanda hem İmralı'da Sayın Öcalan’ın süreci daha iyi yönetebileceği, daha iyi geliştirebileceği koşulların ortaya çıkması imkanını sağlıyor. Aynı zamanda yasa içeriğindeki pek çok düzenlemeyle ilerleyen dönemde bir bütün olarak bu sorundan etkilenmiş herkesi kapsayabilecek bir potansiyele ulaşma ihtimali taşıyor” diye konuştu.

‘SİYASİ İRADE ÖCALAN’IN STATÜSÜNÜ KABUL ETTİ’

Terörist Aktaş ise “Bana göre Türkiye’nin en tarihi anlarından biridir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da Sayın Öcalan’ın statüsüne dönük açıklaması da çok değerli bir açıklamaydı. İlk kez siyasi irade Öcalan’ın statüsünü kabul etmiş oldu. Bu eşik bir türlü aşılamadığı için diyalogdan müzakere aşamasına bir türlü geçilemiyordu. Bu aşamadan sonrası artık müzakere aşamasıdır” ifadelerini kullandı.

YASA NE DİYOR?

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun adlı çerçeve yasanın “Takip, koordinasyon ve uygulama” başlık 7. maddesine göre, yasa faaliyetlerinin uygulanması ve denetimi için Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında özel bir kurul kurulacak.

Söz konusu kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri görev alacak. İlgili yasanın 2 fıkrasına göre ise “Kurul tarafından, sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini sağlamak üzere alt komisyonlarda görevlendirme” yapılabilecek.

Terör elebaşısının da bu fıkra gereğince söz konusu alt komisyonda başkanlık sıfatıyla görev alması bekleniyor. Ancak yasadan PKK terör örgütü ve bağlantılı örgütlerin üyelerinin faydalanması için terör örgütünün silah bıraktığına ilişkin Milli Güvenlik Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanması beklenecek.

ÖCALAN’A DOKUNULMAZLIK DA GELİYOR

Bununla birlikte yasanın 10. maddesiyle, yasanın amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişiler, görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğa tabi tutulmayacak. Böylece, terör elebaşısı aynı zamanda dokunulmazlık da elde edecek.