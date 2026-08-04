‘Çerçeve yasa’ krizi! Milletten gizlenen taslak Meclis’e geliyor... Hukukçular isyanda: 'Taslak halka değil, önce Öcalan’a gösterildi'

İktidarın “Terörsüz Türkiye”, DEM Parti’nin ise “Barış ve Demokratik Toplum” adını verdiği yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa Meclis’e geliyor. AKP’nin bugün akşam saatlerinde ya da yarın sabah TBMM Başkanlığı’na sunması beklenen düzenlemenin içeriği ise hâlâ sır gibi saklanıyor. Kamuoyundan gizlenen taslak, hukuk çevrelerinde sert tartışmaları da beraberinde getirdi.

Cumhuriyet’e konuşan hukukçular, milyonları ilgilendiren bir düzenlemenin kapalı kapılar ardında hazırlanmasına tepki gösterirken, Meclis devreye girmeden önce taslağın Abdullah Öcalan’a sunulduğu yönündeki iddiaların da demokrasi ve yasama süreci açısından ağır sonuçlar doğuracağını savundu.

“GAZİ MECLİS DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR”

Avukat Uğur Poyraz, kanun tekliflerinin önce TBMM’ye sunulup komisyonlarda tartışılması gerektiğini belirterek, bu süreçte bunun tam tersinin yaşandığını söyledi.

“Tepki çeken bu taslağın içeriğini millet de bilmiyor, milletvekilleri de bilmiyor. Ama ne acıdır ki bize kapalı tutulan metnin, halen hükümlü bulunan Abdullah Öcalan’ın denetiminden ve onayından geçtiği ifade ediliyor. Şimdi de Gazi Meclis’ten buna onay isteniyor.”

Avukat Uğur Poyraz

“EŞİT YURTTAŞLIK SÖYLEMİYLE YENİ BİR TARTIŞMA AÇILIYOR”

Poyraz, “eşit yurttaşlık” söylemi üzerinden yürütülen tartışmaları da eleştirerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Bana askerlik iki ay da Kürt kökenli vatandaşa on üç ay mı? Vergi yükü farklı mı? Eğitim hakkından mahrum mu? İş dünyasında, bürokraside, siyasette yer bulamıyor mu? Bunların cevabı ortada. Sonra önümüze anadilde eğitim getiriliyor. O zaman Lazca, Çerkesçe, Arapça, Pomakça için de aynı düzenlemeler mi yapılacak? Bunun sonu yok. İnsanları etnik kökenine göre ayırırsanız ulus devlet anlayışı zarar görür.”

“HODRİ MEYDAN… ÇERÇEVE YASAYI GETİRİN REFERANDUMA”

Taslağın kamuoyundan gizlenmesini eleştiren Poyraz, düzenlemenin referanduma sunulması çağrısı yaptı. “Getirsinler halkın önüne. Yüzde 50+1 alabiliyorlar mı görelim. Şehit aileleri, gaziler ve bu millet bu sürece ne diyecek herkes görsün. Halktan çekindikleri için taslağı gizliyorlar.

“DEMOKRATİKLEŞME DEĞİL, PKK’YI MEŞRULAŞTIRMA GİRİŞİMİ”

Avukat Ömer Eminağaoğlu ise yasa hazırlık sürecinin demokratik zeminden uzak yürütüldüğünü savundu. “Kürt sorununun çözümünden söz ediliyor ama yasa taslağı ne Kürt vatandaşlarla ne de TBMM’deki muhalefet partileriyle paylaşılıyor. Süreç boyunca MİT’in Kandil’le, iktidarın ise İmralı’yla temas kurduğu konuşuluyor. Eğer durum buysa amaç demokratikleşme değil, PKK’yı meşrulaştırmaktır.”

Avukat Ömer Eminağaoğlu

“ÖNCE İMRALI, SONRA MECLİS”

Eminağaoğlu, taslağın önce Abdullah Öcalan’ın onayına sunulduğu yönündeki iddiaların doğru olması halinde bunun TBMM’nin iradesini tartışmalı hale getireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Millet adına yasa yapan makam TBMM’dir. Eğer taslak önce İmralı’ya götürülüp ardından Meclis’e getiriliyorsa bu, halk egemenliğine ve Gazi Meclis’in manevi şahsiyetine gölge düşürür.

“TASLAK DEVLET SIRRI GİBİ SAKLANIYOR”

ABD’nin 2027 bütçesinde PKK ve bileşenlerine kaynak ayrıldığı yönündeki iddiaları da hatırlatan Eminağaoğlu, sürecin şeffaf yürütülmediğini savundu.

“Kalıcı çözüm deniliyor ama yasa taslağı devlet sırrı gibi saklanıyor. Toplumsal mutabakat yerine oldu bittiyle Meclis’ten geçirilmek isteniyor. Bu yöntem, hukuk devleti ilkesini de tartışmalı hale getiriyor.”