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'Çerçeve yasa'nın ardından ilk MGK toplantısı: Masada hangi başlıklar var?

'Çerçeve yasa'nın ardından ilk MGK toplantısı: Masada hangi başlıklar var?

30.09.2026 08:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Çerçeve yasa'nın ardından ilk MGK toplantısı: Masada hangi başlıklar var?

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini “Terörsüz Türkiye” sürecindeki son gelişmeler oluştururken, Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz’de seyir güvenliği ve ABD-İran arasındaki müzakereler de ele alınacak.
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantıda Türkiye’nin iç ve dış güvenlik gündemine ilişkin başlıkların kapsamlı biçimde değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantının öne çıkan başlığını, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç oluşturacak. Sürecin son aşaması ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların MGK gündeminde ele alınması bekleniyor.

YASA SONRASI İLK TOPLANTI

Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak nitelendirilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un 18 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından MGK, sürece ilişkin ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantıda yasanın ardından gelinen aşama ile güvenlik boyutundaki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ DE MASADA

MGK’nın gündeminde bölgesel gelişmeler de yer alacak. Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum ile Karadeniz’de seyir güvenliğine ilişkin gelişmelerin toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmelerin de kurulun gündem başlıkları arasında bulunacağı belirtiliyor.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Terör #karadeniz #mgk toplantısı

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