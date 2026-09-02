Çerçeve Yasa’nın okullarda anlatılacak olmasına Kuruoğlu’ndan tepki: ‘Sınıftaki şehit çocuğuna nasıl anlatacaksınız?’

Yeni eğitim-öğretim yılı 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Okullar yine tartışmaların gölgesinde açılacak. Bu dönem başlamadan önce ise en çok tartışılan konuların başında kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen ve Meclis’ten geçen “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”un eğitim sistemine entegrasyonu geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) söz konusu durumun da yer aldığı bir genelge yayımlayarak “Çerçeve Yasa”nın ‘yeni dönemin ana hedeflerinden biri olacağı’ belirtti. Genelgede “Gazi Meclisimizin ortak iradesiyle kabul edilen yasa ile ortaya konulan millî duruş, bakanlığımızın tavizsiz en temel önceliklerinden biridir. Eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerindendir” denildi. Eğitimciler ve demokratik kitle örgütleri bunu ‘siyasetin eğitime müdahalesi” olarak nitelendirdi ve gelişmeye tepki gösterdi.

‘157 ŞEHİDİMİZ VAR AMA MECLİS ÖĞRETMENİ DİNLEMEDİ’

Yasanın okul ortamına girecek olmasına ilişkin bir tepki de Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu’ndan geldi. Cumhuriyet’e konuşan Kuruoğlu, okullarda birçok sorunun bulunduğunu; bunlarla ilgili genelge yayımlanması gerekirken, ‘Çerçeve Yasa’ ile ilgili genelge yayımlandığını anımsatarak, “Okula siyaset giremez. Yarın gelen iktidar da okulda başka bir şeyi anlatmaya çalışır. O zaman bir parti devletine dönüşür ülke. Okul propaganda alanı değildir” tepkisinde bulundu. “Çerçeve Yasa'nın getirdiklerini sınıftaki bir şehit çocuğuna nasıl anlatacaksınız?” sorusunu yönelten Kuruoğlu, “PKK terör örgütü tarafından 157 öğretmenimiz şehit edildi. Meclis, bu yasa çıkarılırken bir taraf olarak öğretmenleri dinlemedi” çıkışını yaptı.

‘BURASI PROPAGANDA ALANI MI?’

Kuruoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Siyasi düzenlemelerin okulda bize konu edinilmesini, ders meselesi haline getirilmesini kabul etmiyoruz. Bu okulların konusu değil. Siyasetçiler; şayet cesaretleri varsa, kendileri sokağa çıksınlar, bu meseleyi anlatsınlar. Okulları bu meselenin konusu haline getirmesinler. Sadece çerçeve yasa değil, eğitimin konusu olmayan siyasi meselelerin hepsinin okullara sokulmasına karşıyım. Bu okulun bir müfredatı var, bir amacı var. Burası politik bir alan mıdır? Burası propaganda alanı mı?”

‘ANAYASAYA AYKIRI’

Yasanın okullarda anlatılmasının okulda çatışmaya neden olabileceğini kaydeden Kuruoğlu, “Aile yakınlarından şehit veren çocuklara bunları nasıl anlatacaklar? Şunu söyleyebilir Milli Eğitim Bakanı, ‘Ülkemizin birlik ve beraberliği ile ilgili konuları anlatalım’ Bunu anlatabiliriz. Hepimiz buna rıza gösteririz. Bu coğrafyada hep beraber yaşadığımızı anlatabiliriz ki; bunlar zaten bizim müfredatımızda da var ama siyasi, politik, sonunda ne olacağı belli olmayan bir konuyu propaganda yapma görevini öğretmenlere veremezsiniz. Bu anayasaya da aykırı” ifadelerini kullandı.

‘EĞİTİMİN KONUSU OLMAYAN HİÇBİR ŞEYİ BİZE DAYATAMAZLAR’

Kuruoğlu, son olarak “Ne isterlerse istesinler eğitimin konusu olmayan hiçbir şeyi bize dayatamazlar. Bizim görevimiz bu değil ki... Sayın Milli Eğitim Bakanı yanlış yapmıştır, yanlışından vazgeçmelidir” değerlendirmesinde bulundu.