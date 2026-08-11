'Çerçeve yasa' onaylandı: TBMM'deki tarihi günden kareler

TBMM Genel Kurulu'nda yaklaşık 12 saat süren mesainin sonunda "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" kabul edilerek yasalaştı. Ancak basın locasından bakıldığında günün akılda kalan bölümü, oylama sonuç ekranından çok sonrasında yaşanan görüntüler oldu.

İlk dikkat çeken kare DEM Parti sıralarından geldi. Gün boyu Genel Kurul Salonu'ndan ayrılmayan parti milletvekilleri, oylamanın ardından Başkanlık Kürsüsü önünde toplandı. Alkışlar eşliğinde çekilen hatıra fotoğrafının ardından milletvekilleri basın locasına dönerek zafer işareti yaptı, "Gidenlere selam olsun" sloganını attı.

Genel Kurul'da yükselen zılgıt sesleri de bu tabloya eşlik etti. Meclis'te sıkça tanık olunan siyasi rekabet, bu kez semboller ve sloganlarla objektiflere yansıdı. Bir süre sonra aynı kürsü önünde bu kez AKP milletvekilleri yer aldı.

Toplu fotoğrafın ardından kadın milletvekillerinin verdiği kareye AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da katıldı. "Ben de sizdenim" sözleriyle yaptığı espri, saatler süren yoğun mesainin ardından Genel Kurul'da kısa süreli tebessümlere neden oldu.

Basın locasından gözden kaçmayan bir başka ayrıntı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin etrafında yaşandı.

Gün boyu Genel Kurul Salonu'ndan ayrılmayan Bahçeli'nin bulunduğu sıraya, teklifin yasalaşmasının hemen ardından AKP milletvekilleri yöneldi.

Bahçeli'yi tebrik etmek isteyen milletvekilleri adeta sıraya girerken, ortaya çıkan görüntü Genel Kurul'un en dikkat çeken anlarından biri oldu.