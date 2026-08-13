Çerçeve yasa sonrası Amedspor açılımı: Erdoğan’a forma, bakanlara Diyarbakır tribünü

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek Amedspor, Erzurumspor ve Çorum FK’nın yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

Buluşmada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Amedspor Başkanı Nahit Eren, ziyaret sırasında Erdoğan’a Amedspor forması hediye etti.

“AMEDSPOR MAÇI TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE HİZMET EDEBİLİR”

Külliye’deki buluşmanın ardından dikkat çeken bir diğer gelişme ise Amedspor-Erzurumspor karşılaşmasına ilişkin oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Amedspor-Erzurumspor maçını Diyarbakır’da tribünden izleyeceklerini açıkladı.

Çiftçi, TBMM’den geçen çerçeve yasanın ardından sporun da “Terörsüz Türkiye” sürecine katkı sunabileceğini savundu.

NTV’ye konuşan Çiftçi, “Biz bu maçın da diğer maçların da iyi yönetildiği takdirde Terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz” dedi.