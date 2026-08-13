Çerçeve yasa sonrası ilk temas: İşte İmralı heyeti ve Erdoğan görüşmesinde öne çıkan başlıklar!

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacakları görüşmenin ayrıntılarına dair açıklamalarda bulundu.

Meclis'te kabul edilen yasal düzenlemenin hemen ardından gerçekleşen buluşmanın kritik önemde olduğunu vurgulayan heyet, görüşmede sürecin hukuki zemininden uygulama aşamalarına kadar birçok başlığın değerlendirileceğini ifade etti.

"SÜREÇ HIZLANDIRILMALI, ENFEKTE EDİLMEMELİ"

Açıklamasında sürecin zamana yayılmadan ilerletilmesi gerektiğine vurgu yapan Pervin Buldan, beklentilerini Erdoğan’a ileteceklerini belirtti.

Buldan, süreç akışına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mecliste oylanan yasanın hemen ertesinde belli konuları görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Hiç zamana yaymadan, sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor."

"BARIŞ HUKUKUNUN İLK TEMEL TAŞI"

Mithat Sancar ise TBMM'de 11 Ağustos’ta kabul edilen düzenlemeyi "barış hukukunun ilk temel taşı" olarak nitelendirdi. Düzenlemenin kurumsal bir yapı kazanması için adım atılması gerektiğini belirten Sancar, yasanın uygulanma biçimine yönelik önerilerini aktaracaklarını kaydetti.

Sancar, süreçteki kurumsal aşamaları şu sözlerle sıraladı:

"İlk önemli adımın uygulanması gerekiyor. Uygulama aşaması ve bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda görüş alışverişinde bulunacağız. Başvuruların başlayabilmesi için yasada öngörülen kurulların oluşturulması, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) karar alması ve kararın Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Sürecin en kısa sürede işletilip tamamlanması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz."

İMRALI ZİYARETİ VE İZLEME KURULU TALEBİ

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yeni bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Sancar, ellerinde bu yönde bir bilgi olmadığını ve henüz İmralı’ya gitmediklerini ifade etti.

Pervin Buldan ise Erdoğan ile görüşmenin ardından en kısa sürede İmralı ziyareti gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Buldan, ayrıca TBMM bünyesinde bir "İzleme Kurulu" kurulması ihtiyacına dikkat çekerek, bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de temas kurabileceklerini ifade etti.

AYM VE AİHM KARARLARI İLE DEMİRTAŞ'IN DURUMU

Görüşmede hukuki boyutun da geniş bir şekilde ele alınacağını kaydeden Buldan; toplumsal beklentinin yüksek olduğu yargı kararlarına değindi.

MGK raporu beklenmeksizin Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması gerektiğini vurgulayan Buldan, Selahattin Demirtaş’ın durumu dâhil tüm konuların masada olacağını söyledi.