Çerçeve yasa sonrası ilk ziyaret... DEM Parti İmralı Heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nin elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı.

İmralı Adası'na doğru yola çıkan heyette; DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

SON GÖRÜŞME 2 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile son olarak 2 Ağustos tarihinde görüşmüştü. Heyet, ziyaretten bir gün sonra da Öcalan'ın mesajını paylaşmıştı.

Heyetin aktardığına göre, Öcalan, "Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir" ifadelerini kullanarak 'çerçeve yasa'yı işaret etmişti.