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Çerçeve yasa sonrası ilk ziyaret... DEM Parti İmralı Heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı

Çerçeve yasa sonrası ilk ziyaret... DEM Parti İmralı Heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı

13.09.2026 14:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çerçeve yasa sonrası ilk ziyaret... DEM Parti İmralı Heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktığı duyuruldu. İmralı heyeti, terör örgütü PKK’nin silah bırakma sürecine ilişkin hazırlanan 'çerçeve yasa'nın Meclis’ten geçmesinin ardından ilk kez İmralı’ya gidiyor.

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DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nin elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı.

İmralı Adası'na doğru yola çıkan heyette; DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

SON GÖRÜŞME 2 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile son olarak 2 Ağustos tarihinde görüşmüştü. Heyet, ziyaretten bir gün sonra da Öcalan'ın mesajını paylaşmıştı.

Heyetin aktardığına göre, Öcalan, "Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir" ifadelerini kullanarak 'çerçeve yasa'yı işaret etmişti.

İlgili Konular: #terörist #Abdullah Öcalan #İmralı #Dem Parti

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