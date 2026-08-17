Çerçeve Yasa’yı 5 günde geçiren Meclis, demokratikleşmeyi yıllardır bekletiyor: Demokratikleşme uzun süredir raflarda

TBMM Genel Kurulu, yeni çözüm süreci kapsamında 5 Ağustos’ta Meclis Başkanlığı’na sunulan ve teröristlerin silah bırakmasıyla ilgili olan yasayı 10 Ağustos’ta partilerin yüksek bir oy oranında desteğiyle kabul ettikten sonra 1 Ekim’e kadar tatile girdi. Muhalefetin “Yasada eksik” diyerek eleştirdiği demokratikleşme adımları ise yeni yasama yılına kaldı. Oysa, tüm partilerin süreçle ilgili hazırladığı ortak raporda yer alan demokratikleşme önerileriyle ilgili yasa teklifleri uzun süredir Meclis’in komisyonlarında görüşülmeyi bekliyor.

AYM KARARLARIYLA İLGİLİ TEKLİFLER

Örneğin; ortak raporda yer alan “AİHM ve AYM kararlarına eksiksiz uyumu temin edecek mevcut mekanizmalar güçlendirilmeli” ifadeleri için YENİ Partili Servet Mullaoğlu’nun 14 Kasım 2025’ten beri Adalet Komisyonu’nda bekleyen yasa teklifinde AYM tarafından verilen ihlal kararlarının gereğini yerine getirmeyen hakimler hakkında meslekten çıkarma cezası verilmesi öneriliyor. Yine Mullaoğlu’nun aynı tarihte Meclis’e verdiği bir diğer yasa teklifinde hak ihlali kararının gereği yerine getirilmezse devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesi ve ödenen tazminatın sorumlu hâkime rücu edilebilmesi isteniyor.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI

Yine raporda tüm partilerin imza attığı “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun hak ve özgürlükleri genişletecek” ifadeleri için YENİ Partili, CHP’li ve DEM Partili milletvekillerinin ayrı ayrı verdiği yasa teklifleri bulunuyor. CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç’ın Mayıs 2025’ten beri İçişleri Komisyonu’nda bekleyen yasa teklifinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapma hakkının kullanımına ilişkin sınırlamaların kaldırılması isteniyor. YENİ Partili Süleyman Bülbül’ün benzer içerikli bir teklifi 2 yıldır, DEM Partili Meral Danış Beştaş’ın teklifi ise 7 yıldır aynı komisyonda duruyor. Yine DEM Parti’nin 2 yıl önce verdiği bir yasa teklifinde de Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına açılması talep ediliyor.

BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Ortak raporda yer alan “Hukuki sınırlar içinde kalan her türlü eleştiri, itiraz ve talebin demokratik yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak korunduğunu gözetmek ve temin etmek maksadıyla; basın ve yayınla ilgili kanunlar gözden geçirilmelidir” ifadeleriyle ilgili Meclis’te sayısız yasa teklifi yer alıyor. YENİ Partili Sezgin Tanrıkulu’nun 8 yıldır Adalet Komisyonu’nda bekleyen yasa teklifinde gazetecilerin meslekleriyle ilgili herhangi bir suç nedeniyle tutuklanamamaları ve her koşulda tutuksuz yargılanmaları öngörülüyor. EMEP’li Sevda Karaca Demir’in Nisan ayında Meclis’e sunduğu teklifte “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunun kaldırılması isteniyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in imzasını taşıyan ve 4 yıldır görüşülmeyi bekleyen bir diğer yasa teklifinde de “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun kaldırılması öneriliyor.

KAYYIMLAR VE SİYASİ ETİK

Kayyım uygulamalarına son verilmesiyle ilgili ortak raporda yer alan “Başkanın görevden el çektirilmesi durumunda sadece belediye meclisi tarafından seçim yapılması hususunda mevzuatın düzenlenmesi önerilmektedir” ifadelerine karşı 10 muhalefet partisinin kayyım uygulamalarının kaldırılması ve belediye başkanının belediye meclisinden seçilmesi için ortak imza ile Meclis’e verdiği yasa teklifi 2 yıldır İçişleri Komisyonu’nda duruyor. Ortak raporda önerilen Siyasi Etik Yasası için ise, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in; biri parti kurulduktan sonra Meclis’e sunduğu, biri ise CHP döneminden kalma iki ayrı yasa teklifi bulunuyor.