Çerçeve yasada hedef cuma: Bitmezse hafta sonu mesaisi

Açılım sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinde gözler bu haftaya çevrildi. Ankara kulislerinden edinilen bilgilere göre, teklif için hazırlanan çalışma takvimi büyük ölçüde netleşirken, iktidarın hedefi düzenlemeyi Meclis tatile girmeden yasalaştırmak.

Edinilen bilgilere göre çerçeve yasa teklifinin bugün Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenirken, perşembe günü TBMM Adalet Komisyonu’nda ele alınması planlanıyor. Komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından teklifin cuma günü TBMM Genel Kurulu gündemine getirilmesi hedefleniyor.

AKP kulislerinde, öncelikli planın teklifin cuma günü yapılacak görüşmelerde kabul edilmesi olduğu ifade edilirken, görüşmelerin uzaması ya da teklifin tamamlanamaması halinde TBMM Genel Kurulu’nun hafta sonu da çalışmalarını sürdürmesi öngörülüyor. Buna göre Meclis’in cumartesi ve pazar günleri de toplanarak çerçeve yasa teklifini sonuçlandırması planlanıyor.

3 KRİTİK DÜZENLEME AYNI TAKVİMDE

İktidarın yalnızca çerçeve yasa için değil, yasama yılının son günlerinde bekleyen diğer düzenlemeler için de yoğun bir çalışma programı hazırladığı belirtiliyor. Kulislerde konuşulan takvime göre Genel Kurul’da YÖK’e ilişkin yasa teklifi, “suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren teklif” ve ardından “çerçeve yasa teklifinin” görüşülerek Meclis’in tatile girmesinin hedeflendiği ifade ediliyor. AKP kaynakları, Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılması yerine mevcut yasama döneminde çalışmaların tamamlanmasının daha doğru olacağı görüşünde birleşirken, bu nedenle hafta sonu mesaisinin de gündemde tutulduğu belirtiliyor.

İYİ PARTİ HARİÇ GENEL UZLAŞI

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, çalışma takvimi konusunda siyasi partiler arasında önemli bir itiraz bulunmuyor. Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti dışında Meclis’teki partilerin hafta sonuna kadar sürecek çalışma planına sıcak baktığı ifade ediliyor. Öte yandan İYİ Parti’nin, teklif Genel Kurulu’na geldiğinde düzenlemeye karşı TBMM İçtüzüğü’nün tanıdığı bütün usul yollarını kullanmaya hazırlandığı belirtiliyor. Parti yönetiminin usul tartışmaları, yoklama istemleri ve uzun konuşmalar dahil olmak üzere tüm parlamenter haklarını kullanarak teklife muhalefet edeceği ifade ediliyor. Kulislerde, bu itirazlara karşın iktidarın çerçeve yasa teklifini en geç hafta sonuna kadar yasalaştırarak Meclis’i tatile çıkarmayı hedeflediği konuşuluyor.