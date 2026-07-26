Çerçeve yasada tartışma yaratacak düzenleme: Terör örgütü üyelerine 5 yıl sonra siyaset yolu

AKP’nin açılım süreci kapsamında uzun süredir hazırlıkları devam eden ve “çerçeve yasa” olarak nitelendirilen düzenlemeyi pazartesi günü TBMM’ye sunması bekleniyor. AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre teklif 10-11 maddeden oluşacak ve süreli bir yasa niteliği taşıyacak.

Düzenleme, PKK terör örgütünün silah bıraktığının devlet tarafından resmen teyit edilmesi halinde yürürlüğe girecek. Teklifin adının “PKK-KCK terör örgütünün feshi, silah bırakması ve hukuki varlığının sona erdirilmesine ilişkin kanun teklifi” ya da benzeri bir isimle Meclis’e sunulması bekleniyor. Terör örgütünün ismi adı başlıkta yer almasa bile amaç ve kapsam maddelerinde açık şekilde tanımlanacak.

‘SİLAH BIRAKMANIN NASIL TESPİT EDİLECEĞİ DÜZENLENECEK’

Teklifte amaç, kapsam ve tanım maddelerinin yanı sıra silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki statüsüne ilişkin hükümler de yer alacak. Buna göre örgütün feshi ve silah bırakmasının hangi yöntemle teyit edileceği, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin nasıl yürütüleceği ile cezaevindeki hükümlülerin durumunun hangi kriterlerle değerlendirileceği ayrıntılı biçimde düzenlenecek. Yasadan yararlanmak isteyen terör örgütü üyelerinin belirlenen süre içinde Türkiye’ye dönmeleri gerekecek. AKP’nin bu süreyi bir yıl olarak belirlemeyi planladığı öğrenildi.

‘İLK AŞAMADA SUÇA KARIŞMAYANLAR YARARLANACAK’

Edinilen bilgilere göre tekliften ilk etapta yalnızca suça karışmadığı değerlendirilen terör örgütü üyeleri yararlanabilecek. Bu kişiler Türkiye’ye döndükten sonra belirli bir süre adli kontrol hükümlerine tabi tutulacak. Ayrıca düzenleme kapsamında beş yıl boyunca aktif siyaset yapmaları da yasaklanacak. AKP kurmayları, örgüt yöneticilerine yönelik herhangi bir dönüş düzenlemesinin ise ilk pakette yer almayacağını belirtiyor.

‘KANDİL KADROSU KAPSAM DIŞINDA’

AKP kaynakları, Kandil’de bulunan terör örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye dönüşünü sağlayacak herhangi bir hükmün çerçeve yasada bulunmayacağını ifade ediyor. Parti yönetimi, ilerleyen dönemde infaz hukukunda yapılabilecek olası değişikliklerin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, ancak ilk aşamada yalnızca suça karışmamış örgüt mensuplarının ele alınacağını vurguluyor.

‘ÖCALAN’A İLİŞKİN DÜZENLEME YOK’

Teklifte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ilişkin herhangi bir hüküm bulunmayacağı ifade ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önce Öcalan’a “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” benzeri bir statü verilmesini önermişti.

AKP ise bu öneriye sıcak bakmıyor. Parti kaynakları, Öcalan’ın mevcut hükümlü statüsünün devam ettiğini belirterek, çerçeve yasanın herhangi bir af ya da statü değişikliği içermediğini ifade ediyor.

Bununla birlikte aynı kaynaklar, mevcut infaz rejimi kapsamında cezaevi koşullarına ilişkin idari düzenlemelerin farklı hukuki süreçlerle değerlendirilebileceğini dile getiriyor.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Edinilen bilgilere göre süreçte iktidar ile DEM Parti arasındaki temel görüş ayrılığı da düzenlemenin kapsamında yaşanıyor. AKP, yalnızca suça karışmamış terör örgütü üyelerinin yasadan yararlanmasını savunurken, DEM Parti ise silah bırakılması sonrasında suça karışmış ya da karışmamış ayrımı yapılmaksızın tüm örgüt mensuplarını kapsayacak bir hukuki düzenleme yapılmasını istiyor. Bu nedenle teklif Meclis’e sunulmadan önce taraflar arasında kapsam konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

‘5 YIL SONRA SİYASET YOLU’

Teklifin kamuoyunda en fazla tartışma yaratması beklenen başlıklardan biri ise siyaset yasağı düzenlemesi oldu. Buna göre yasadan yararlanacak örgüt mensupları ilk etapta beş yıl boyunca siyaset yapamayacak. Ancak bu sürenin sonunda mevcut mevzuat çerçevesinde siyasi faaliyette bulunmalarının önü açılabilecek. Muhalefetin özellikle bu düzenleme üzerinden sert eleştiriler yöneltmesi beklenirken, teklifin Meclis görüşmeleri sırasında en yoğun tartışmanın da bu başlıkta yaşanacağı değerlendiriliyor.