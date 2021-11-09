Çerçioğlu'ndan 10 Kasım mesajı: Yolundan ayrılmayacağız

09 Kasım 2021 Salı, 11:48

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 83 yıl önce sonsuzluğa uğurladık. Her geçen gün daha fazla özlem, saygı ve şükranla yâd ettiğimiz Atamız; ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel hayatta birçok ilki başarmış bir liderdir. Milli Mücadeledeki inancı bu milletin bağımsızlık için omuz omuza vermesini sağlamış ve sonrasında da demokratik bir cumhuriyetle çağdaş Türkiye’nin yolunu açmıştır.

Milli Mücadeleyle başlayan ve bugün artık ikinci yüzyılına doğru giden Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı yolculuk onun ilerici kişiliğinin yansımasıdır. Onun devrimci ışığının altında “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dediği demokratik, laik, sosyal ve millet egemenliğine dayalı hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağız. Onun gösterdiği muasır medeniyet yolundan ayrılmayacağız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yılında aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz. Bizlere aydınlık yarınlar armağan eden Atamızın devrimlerinin ışığında daha fazla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.



