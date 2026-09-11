Ceren Damar Şenel’e yönelik sözleri nedeniyle ceza almıştı... Vahit Bıçak’ın infazı ertelendi: 'Psikolojik olarak hazır değilmiş!'

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in katili Hasan İsmail Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak, Şenel’e yönelik ifadeleri nedeniyle aldığı hapis cezasının infazını bir yıl erteletti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Bıçak, erteleme talebinde avukatlık işlerinin yoğunluğunu, kronik diyabet hastalığını, ailevi ve kişisel nedenleri ile “psikolojik olarak infaza hazır hissetmediğini” gerekçe gösterdi.

CEREN DAMAR ŞENEL 2019’DA ÖLDÜRÜLDÜ

Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019’da fakültedeki odasında, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak’ın cinayet davasındaki savunması sırasında Şenel’e yönelik kullandığı ifadeler kamuoyunda tepki çekti.

Bıçak hakkında daha sonra “kişinin hatırasına hakaret” ve “hakaret” suçlarından dava açıldı.

1 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Bıçak’a “kişinin hatırasına hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi ve takdir indirimi uygulamadı.

Mahkeme ayrıca Bıçak’ın, cezasının infazından sonra başlamak üzere avukatlık mesleğinin hak ve yetkilerini kullanmasını bir yıl süreyle yasakladı.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi de 14 Ocak 2026’da temyiz talebini oy birliğiyle reddederek kararı onadı.

“PSİKOLOJİK OLARAK İNFAZA HAZIR HİSSETMİYORUM”

Bıçak, cezasının infazının ertelenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Başvurusunda şu ifadeleri kullandı:

“Avukatlık mesleğini icra ediyor olmam nedeniyle müvekkil iş ve işlemlerimin yoğunluğu, kronik diyabet hastası olmam, psikolojik olarak infaza hazır hissetmiyor olmam, ailevi ve kişisel nedenlerden dolayı hakkında verilen hükmün infazının iki yıl süreyle ertelenmesini saygılarımla talep ederim.”

İNFAZ BİR YIL ERTELENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ağır Ceza İlamat Masası, Bıçak’ın iki yıllık erteleme talebini değerlendirerek cezanın infazını bir yıl erteledi.

Kararla birlikte Bıçak’ın avukatlık mesleğinin hak ve yetkilerini kullanmasına ilişkin bir yıllık yasak da