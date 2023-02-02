Ceren Damar Şenel'in babası, sanık avukatı açıklama yaparken adliye bahçesine alınmadı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 21:13

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 21:13

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, bir sınavda kopya çekerken yakaladığı Hasan İsmail Hikmet tarafından, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversitedeki odasında öldürülmüştü.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hasan İsmail Hikmet, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve bu karar Yargıtay tarafından da onanmıştı.

Hasan İsmail Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak hakkında ise ailenin şikayeti üzerine, duruşmalarda ve sosyal medya paylaşımlarında Ceren Damar Şenel’in anısına hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Vahit Bıçak’ın yargılandığı davanın duruşması, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yapıldı.

Vahit Bıçak duruşma sonrası Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptığı sırada, Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar adliye bahçesine alınmadı. Bu duruma tepki gösteren Damar, “Devletin bahçesinden beni dışarı attınız. Kimmiş buna karşı çıkan. Kızım, bu devletin yasaları için canını feda etti. Korkaklar gibi kaçmadı. Korkaklar gibi geri durmadı” dedi.