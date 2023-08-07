Çerkezköy'de kimya fabrikasında yangın: Peş peşe patlamalar yaşandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 15.30 sıralarında bir kimya fabrikasında çıktı.
Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm tesisi sardı.
Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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