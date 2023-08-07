Çerkezköy'de kimya fabrikasında yangın: Peş peşe patlamalar yaşandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 16:53
Abone Ol google-news

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 15.30 sıralarında bir kimya fabrikasında çıktı.

Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm tesisi sardı.

Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


tekirdağ kimya fabrikası Yangın patlama

İlgili Haberler

Aksaray’da 8 katlı apartmanda korkutan yangın!

Aksaray’da 8 katlı apartmanda korkutan yangın!
Son dakika... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Son dakika... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!
Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına ilişkin uyarı

Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına ilişkin uyarı

En Çok Okunan Haberler