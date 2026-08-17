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Cesedi 12 yıl sonra derin dondurucuda bulunmuştu: 17 kişi adliyeye sevk edildi!

Cesedi 12 yıl sonra derin dondurucuda bulunmuştu: 17 kişi adliyeye sevk edildi!

17.08.2026 11:54:00
Güncellenme:
DHA
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Cesedi 12 yıl sonra derin dondurucuda bulunmuştu: 17 kişi adliyeye sevk edildi!

Kırıkkale’de 2014 yılında kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu’nun parçalanmış cesedinin geçen yıl bir evdeki derin dondurucu ve buzdolabında bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Kırıkkale’de yaklaşık 12 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu’nun parçalanmış cesedinin bir evdeki derin dondurucuda bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kırıkkale, Ankara ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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PARÇALANMIŞ CESET DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

Olay, 16 Mayıs 2025’te ortaya çıktı. Antalya’da yaşayan C.Ç., Kırıkkale’deki evinde kiracı olarak oturan Meliha V.’yi telefonla aradı. Telefonu açan Meliha V.’nin kızı, annesinin 3 Mayıs’ta hayatını kaybettiğini söyledi.

Bunun üzerine Kırıkkale’ye gelen C.Ç., dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Eve giren C.Ç., buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulunca polise ihbarda bulundu.

Ekiplerin incelemesinde erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içerisinde derin dondurucuya ve buzdolabının buzluk bölümüne yerleştirildiği belirlendi. Evde yapılan aramalarda bıçak ve satır da ele geçirildi.

2014'TE KAYBOLAN HÜSEYİN OKUMUŞOĞLU ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler sonucunda cesedin, 2014 yılında Ankara’dan Kırıkkale’ye gittikten sonra kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu tespit edildi.

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Okumuşoğlu, kaybolduğu sırada 40 yaşındaydı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Toplanan deliller ve geriye dönük teknik analizler sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüphelinin kimliği belirlendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos’ta Kırıkkale, Ankara ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #Cinayet #Kırıkkale #derin dondurucu

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