Cesedi 43 gün sonra bulunmuştu: İki sanığa müebbet

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar H.B. ve İ.Ç. ile tutuksuz sanık A.B. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki deliller, sanık savunmaları, tanık beyanları ve Cumhuriyet savcısının mütalaasını değerlendirdikten sonra kararını açıkladı.

Buna göre, Dinçer Arslan’ın kasten öldürülmesi suçundan yargılanan tutuklu sanıklar H.B. ve İ.Ç., müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz yargılanan A.B. ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ancak mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu ve dosya kapsamındaki değerlendirmeler doğrultusunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Karadeniz Ereğli’ye bağlı Ortacı köyünde yaşayan Dinçer Arslan’dan 9 Nisan’dan itibaren haber alamayan ailesi, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Yapılan araştırmalarda Arslan’ın en son Gülüç beldesindeki bir evde H.B. ve İ.Ç. ile görüştüğü belirlenmişti. Delillerden edinilen bilgilerle belirlenen bölgede yapılan kazıda, Dinçer Arslan’ın cansız bedeni çuval içerisinde toprağa gömülü halde bulunmuştu.