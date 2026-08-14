Cesedi derin dondurucuda bulunmuştu: 12 yıllık faili meçhul dosyasında 17 gözaltı

Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartman dairesinde 16 Mayıs 2025 tarihinde dehşet bir olay ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; ev sahibi, uzun süredir kiracısından haber alamayınca daireyi kontrol etmek için çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Dairedeki derin dondurucuyu kontrol eden ev sahibi, parçalanmış insan cesediyle karşılaşarak durumu emniyete bildirdi.

İhbar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar ve kriminal incelemelerde, cesedin 7 parçaya ayrıldığı ve yaklaşık 11 yıldır derin dondurucuda saklandığı değerlendirildi.

Yapılan kimliklendirme çalışmalarında cesedin, 2014 yılında hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu kesin olarak belirlendi.

98 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda soruşturma derinleştirildi. Dosya kapsamında 98 kişinin ifadesine başvurulurken, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi.

Şüphelilere ait GSM hatlarının Cell ID, LAC ve TAC analizleri yapıldı. Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ile ulaşılabilen kamera görüntüleri tek tek incelendi. Araç kiralama şirketlerinden otopark görevlilerine kadar çok sayıda kişi ve kurumdan bilgi toplandı.

YAKLAŞIK 12 YIL SONRA 17 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Aylar süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından Okumuşoğlu'nun öldürülmesiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 17 şüphelinin kimliği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar da 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.