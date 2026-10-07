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Cesedini komşusu buldu: Bir kadın evinde ölü bulundu

Cesedini komşusu buldu: Bir kadın evinde ölü bulundu

7.10.2026 21:44:00
Güncellenme:
AA
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Cesedini komşusu buldu: Bir kadın evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde diyaliz hastası kadın evinde ölü bulundu. 51 yaşındaki İlkay Atasoy'un cansız bedeni incelemerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
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Kuyumcullu Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan diyaliz hastası İlkay Atasoy (51) haber alamayan komşusu, haber alamadığı Atasoy'un evine girdi.

Atasoy'un yerde haraketsiz yattığını gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Atasoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemerde Atasoy'un diyaliz makinasını prize takarken elektrik akımına kapıldığı değerlendiriliyor.

Atasoy'un cansız bedeni incelemerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

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