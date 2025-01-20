Çeşitli bahanelerle kapatılan hastanelerin yeniden yapımı yılan hikâyesine döndü: Bitiş tarihleri belirsiz!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.01.2025 - 04:00

Ankara’da “hasta garantili” Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinin açılması nedeniyle birçok köklü kamu hastanesi, sağlıkçıların ve yurttaşların tüm itirazlarına karşın yenisinin yapılacağı gerekçesiyle yıkıldı.

Bazı hastaneler atıl durumda bırakılırken bazıları da hizmette daralmaya giderek işlevini yitirdi. Cumhurbaşkanlığı 2024 Yatırım Programı’na göre kapatılan hastanelerin yeniden yapılma projelerine ayrılan ödenekler, devede kulak kaldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 Yılı Yatırım Programı da söz konusu hastanelere 2024 yılında belirlenen bütçenin çok altında harcama yapıldığını ortaya koydu.

Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasının ardından kapatılması planlanan ancak kamuoyu baskısı nedeniyle kapatılması ertelenen, 6 Şubat depremleri sonrası da “depreme dayanıksız” olduğu bahane edilerek yeniden yapılmasına karar verilen Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeniden yapımı için 2024’te harcanan tutar, ancak bir daire parasına denk geliyor.

‘GÜVEN SARSACAK YAKLAŞIMLAR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya, “Biz, bu ihaleler yapılırken ‘En iyi ihtimalle 5 yıl içinde yapılır. Mevcut ihalelerin tamamlanma süresi dikkate alınınca 8 yıl sürer’ şekilde öngörüde bulunmuştuk. Bakanlık 700 gün ile 1000 gün süreyi, kamuoyundaki mevcut binaları yıkmaya karşı oluşacak tepkiyi önlemek için ortaya koymuştu. Sağlık otoritesinin güvenirliği tüm sağlık çalışmaları için çok önemliyken bu güveni sarsacak popülist yaklaşımlar; en çok sağlık emekçileri ve tespitlerinin kamuoyu tarafından kabulüne zarar veriyor” dedi.

547 MİLYON ÖDENEK 12 MİLYON HARCAMA

Proje başlama tarihi 2023 ola ancak 2023’te ödenek ayrılmayan ve toplam proje tutarı 3 milyar 700 milyon TL olan Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yapımı için 2024’te 273 milyon TL ödenek ayrılmıştı. Söz konusu hastaneye 2023 sonu itibarıyla yapılan kümülatif harcama tutarı 7 milyon 658 bin TL olarak hesaplandı.

Yeniden yapımı için toplam proje tutarı 6 milyar 115 milyon lira olan ve 2024’te 547 milyon TL ödenek ayrılan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ise 2024’te yalnızca 12 milyon 259 bin TL harcandı. 2025 yılı için ise Sami Ulus’a 1 milyar TL, Dışkapı’ya da 900 milyon TL bütçe ayrılıyor.

Bugüne dek söz konusu hastanelere harcanan tutar ve ayrılan 2025 bütçesi, proje tutarına göre devede kulak kalıyor. Proje bitiş tarihi kamuoyuna ilan edilenin aksine Sami Ulus için 2027, Dışkapı için 2028 görünürken; belirlenen bütçenin harcanmaması nedeniyle hastanelerin hedeflenen zamanda tamamlanamayacağı ortaya çıkıyor.