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Çeşme Altınkum Plajı'nda 'şemsiye' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

Çeşme Altınkum Plajı'nda 'şemsiye' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

19.07.2026 15:27:00
Güncellenme:
İHA
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Çeşme Altınkum Plajı'nda 'şemsiye' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda kendi şemsiyesini açmak isteyen bir yurttaş ile plajın bir kısmını kiraladığını öne süren işletme çalışanları arasında çıkan kavga kameralara yansırken, araya girmeye çalışan bir kadının da darbedildiği iddia edildi.
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Olay, dün Çeşme Altınkum Plajı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, plajın bir bölümünü kiraladığını öne süren özel işletmenin bulunduğu alana giderek kendi şemsiyesini kurmak ve denize girmek isteyen bir yurttaş, işletme çalışanlarının müdahalesiyle karşılaştı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN KADIN DA DARBEDİLDİ

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel arbedeye dönüştü. Çıkan kavgayı ayırmak için araya giren bir kadının da bu sırada darbe aldığı öne sürüldü.

Olay anı ise yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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