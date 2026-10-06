Çeşme Belediye Meclisi'nde gerilim: Lal Denizli ile butlancı Eda Tavaz karşı karşıya geldi

Çeşme Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Lal Denizli başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Denizli ile CHP Çeşme İlçe Başkanı Eda Tavaz arasında yaşanan tartışma gündeme damga vurdu.

Tartışma, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Lal Denizli'ye yönelik eleştiriler üzerine başladı. Tavaz, Denizli'nin belediye başkanlığı koltuğuna CHP sayesinde geldiğini savunarak, “CHP sayesinde o koltuktasınız” dedi.

Bu sözler üzerine Denizli, Tavaz'ın CHP Çeşme İlçe Başkanlığı görevine atamayla geldiğini belirterek tepki gösterdi.

DENİZLİ'DEN TAVAZ'A: “ATANMIŞ İLÇE BAŞKANINA BAK SEN”

Denizli, Tavaz'a yönelik, “Atanmış ilçe başkanına bak sen. Ay senin ağzını yerim ben” ifadelerini kullandı.

Denizli, tartışmanın devamında seçilmiş bir belediye başkanıyla nasıl konuşulması gerektiğinin öğrenilmesi gerektiğini söyledi. CHP'deki parti içi tartışmalara da değinen Denizli, “mutlak butlan” tartışmasını gündeme getirdi.

Denizli, Tavaz'a yönelik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ay senin ağzını yerim ben. Atanmış ilçe başkanına bak sen. Hadi güzelim, hadi güzelim. Bakın siz öncelikle bir atanmış olarak bir seçilmişle nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Demokrasi sizin kodunuzda olmayabilir. Çünkü butlan CHP'sinin partimizi dönüştürdüğü hal, sizin gibi atanmışlar çukuruna dönüşmektir. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla kurduğu ve bugünlere kadar alın terimizle getirdiğimiz partiye çökenlersiniz. Bunun utancıyla da yaşayacaksınız. Bunun da cevabını size millet verecek.”