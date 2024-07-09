Çeşme Belediyesi’nde 3 yeni müdürlük kuruldu

Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:57

Güncelleme: 09.07.2024 - 16:57

İzmir’de Çeşme Belediyesi 2024 Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Lal Denizli’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının 1. Birleşiminde yeni müdürlüklerin oluşturulması, çocukların ve gençlerin spora ve sanat teşvik edilmesi için ödül verilmesi gibi önemli hususlar karara bağlandı.

ÜYELİKLER KARARLAŞTIRILDI

Toplantıda, ayrıca Türkiye’nin uluslararası alanlarda temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir ortak miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması amacıyla kurulmuş Türkiye Kentler Birliği’ne Çeşme Belediyesi olarak üye olunması ve 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi; sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, sağlıklı yaşam şekillerini ve sağlık okuryazarlığını geliştirmek, hassas grupları desteklemek ve sağlık konusunu şehir planlama ve uygulamaları içerisinde yerleştirmek amacı ile tüm sektörlerle ve sivil toplumla birlikte sağlıklı bir şehir oluşturmak için çalışmalar yürütülmesi amacıyla kurulmuş olan Sağlıklı Kentler Birliği’ne Çeşme Belediyesi olarak üye olunması ve 1 asil, 1 yedek Meclis üyesi seçilmesi konusu karara bağlandı.

3 YENİ MÜDÜRLÜK OLUŞTURULDU

Belediyenin 17 olan müdürlük sayısının 21’e yükseltilmesi neticesinde; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüklerinin oluşturulmasına karar verildi. Ayrıca ilçede yaşayan, öğrenim gören, spor ve sanat dallarında başarılı olmuş, çocuk ve gençlere örnek olabilecek gençlere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince hem teşvik hem de başarılı olan gençlere ödül verilmesi karara bağlandı.

GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ AÇILACAK

Çeşme Belediyesi 2024 Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde ise Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin seçim vaatlerinden olan Alaçatı Mahallesindeki gündüz bakımevinin yapımı ve çevre düzenlenmesinin uygulanması ile Dalyan Mahallesi’nde bulunan suni çim futbol sahası zemininin yenileme işleminin yapılması ve ilçede bulunan çocuk parklarının mevcut oyuncak çeşitliliğinin artırılması için yeni nesil çocuk oyun ekipmanlarının tedarik edilmesi konuları kararlaştırıldı.