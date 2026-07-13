Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çeşme'de operasyon: Hareketli lastik bottaki 20 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme'de operasyon: Hareketli lastik bottaki 20 düzensiz göçmen yakalandı

13.07.2026 10:31:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Çeşme'de operasyon: Hareketli lastik bottaki 20 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

11 Temmuz günü saat 05.50 sıralarında Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11), deniz üzerinde bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubu olduğunu tespit etti.

GÖÇMENLER YAKALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-35 ve KB-86) sevk edildi. Harekete geçen ekipler, seyir halindeki lastik botu durdurarak içerisindeki 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkartılan 16 Etiyopya, 2 Filistin, 2 Yemen asıllı düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İlgili Konular: #Çeşme #göçmen #lastik