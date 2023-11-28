Çeşme’de aranan şahıslara yönelik ortak operasyon

Yayınlanma: 28.11.2023 - 08:44

Güncelleme: 28.11.2023 - 08:48

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısları yakalamaya yönelik son bir haftada çeşitli çalışmalar yürüttü. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 35 aranan şahıs yakalanırken 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Çeşme’de İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından huzuru ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarının ise devam edeceği bildirildi.



