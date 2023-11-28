Çeşme’de aranan şahıslara yönelik ortak operasyon

İzmir’in Çeşme ilçesinde, aranan şahıslara yönelik son bir hafta içerisinde polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonlarda 35 aranan şahıs yakalandı ve 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 08:44
Çeşme’de aranan şahıslara yönelik ortak operasyon
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Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısları yakalamaya yönelik son bir haftada çeşitli çalışmalar yürüttü. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 35 aranan şahıs yakalanırken 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Çeşme’de İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından huzuru ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarının ise devam edeceği bildirildi.


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