"Cesur olgunlukla konuştu, çağrıldığı yere koştu"

Gazetemiz yazarı, gazeteci ve emek mücadelesinin simge isimlerinden Şükran Soner, yaşamını yitirdi. Soner’in vefatının ardından gazeteciler, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve demokratik kitle örgütleri taziye mesajları yayımlandı.

29 Ekim Kadınları Derneği adına da genel başkan Şenal Sarıhan bir açıklama yaptı. “İnsan Hakları Savunucusu bir kadın arkadaşımızı daha yitirdik” diyen Sarıhan, “1966 yılından bu yana Cumhuriyet Gazetesi ailesi içinde kalemiyle bizi aydınlatan, işçinin, emekçinin yanında yılmaz bir hak savunucusu olan Şükran Soner'i yitirmiş olmaktan büyük acı duyuyoruz. O, sadece yazarak değil, örgütlü mücadele içinde ağır sorumlulukları omuzlamaktan geri durmayarak, bizlere örnek oldu.

İnsan hakları, özellikle de kadının insan hakları onun en önemli çalışma alanıydı… Muhabirliğinden, köşe yazarlığına sesini yükseltmeden, cesur bir olgunlukla konuştu. Çağrıldığı her yere koştu. Bir aydınlanma simgesi olarak onu hep anacağız. Başta Cumhuriyet Gazetesi ve ailesi olmak üzere tüm halkımızın başı sağolsun” ifadelerini kullandı.