Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, sendikanın eski Genel Başkanlarından eski CHP Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Cevdet Selvi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Cevdet Selvi kimdir? Cevdet Selvi kaç yaşında, nereli? Cevdet Selvi neden öldü?

CEVDET SELVİ KİMDİR?

Mehmet Cevdet Selvi, 20 Mart 1943 yılında Eskişehir'de doğdu. Türk siyasetçidir. CHP eski Genel Başkanvekili.

CEVDET SELVİ'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Eskişehir Tekniker Okulu Makina Bölümünü bitirdi. Petrol İş Sendikası Genel Başkanlığı, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, SODEP Kurucu Üyeliği, XVIII., XXII. Dönem Eskişehir, XX. Dönem İstanbul, XXIII. Dönem Kocaeli Milletvekiliği yaptı.

Cevdet Selvi, 1995 seçimlerinde DSP'den İstanbul milletvekili seçildi. 1997 yılında DSP'den istifa edip CHP'ye geri döndü. 1999 seçimlerinin ardından görevinden istifa eden CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yerine 22 Nisan 1999 tarihinde geçici olarak genel başkanlığa getirildi. Bu görevini 23 Mayıs 1999 tarihinde Genel Başkan seçilen Altan Öymen'e devretti. 11 Mayıs 2010 tarihinde CHP genel başkanlığından istifa eden Deniz Baykal'ın ardından geçici olarak genel başkan oldu. 22 Mayıs 2010 tarihinde görevini kurultayda seçimi kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na devretti.