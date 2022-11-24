Çevre Bakanı Murat Kurum duyurdu: "Düzce'de acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina tespit edildi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi" açıklamasını yaptı.

AA
24 Kasım 2022 Perşembe, 23:53
Çevre Bakanı Murat Kurum duyurdu:
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Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Düzce deprem

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