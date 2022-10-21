Çevreyi kirleten 3 bin 743 tesise 420 milyon lira ceza

21 Ekim 2022 Cuma, 11:37

Ergene, Gediz, Küçük Menderes, Bakırçay, Sakarya, Susurluk havzaları ile Kahramanmaraş Aksu Çayı'nda oluşturulan 82 noktada Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı (EKİP) yürütülüyor.

Ayrıca ÇED İzleme ve Çevre Denetim Dairesi Başkanlığı'nca 17 ila 22 Ekim arasında, Gediz Havzası İzmir ve Manisa illerinde evsel ve endüstriyel atık su kaynaklarına yönelik izleme ve denetim yapılıyor.

Ekipler önceki gün program kapsamında, Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme yaptı.

'313 İŞLETMEYİ FAALİYETTEN MENETTİK'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, "2021 yılında 57 bin 22 adet çevre denetimiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşmıştık. 2022 yılının ilk 10 ayında da 53 binin üzerindeki denetimle neredeyse geçen yılın rakamlarına ulaştık. Çevreyi kirleten 3 bin 743 tesise, 420 milyonun üzerinde ceza uyguladık. Ayrıca 313 işletmeyi faaliyetten menettik" diye konuştu.

'DENETİMLERİMİZ SÜRÜYOR'

Denetimlerin sürdüğünü dile getiren Akgün, "Bu hafta Gediz Havzası kapsamında İzmir ve Manisa illerinde denetim yapıyoruz. Atık su kaynaklarının çevre mevzuatındaki standart değerlere uygun olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının kontrol edilmesi, deşarj standartlarının sağlanıp sağlanılmadığını kontrol ediliyor. Manisa'da 6 OSB ile 4 belediye arıtma tesisinde denetim yapıldı. Bu kontrollerde 4 OSB ve 1 belediye atık su arıtma tesisinin mevzuata aykırı işletildiğini tespit ettik. Yaklaşık 2 milyon TL civarında idari para cezası uygulayacağız. Denetimlerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

ÇİĞLİ'YE 394 BİN LİRA PARA CEZASI

Çiğli atık su arıtma tesisine de değinen Akgün, tesisin 604.800 m3/gün kapasitesiyle kentin en büyük ve önemli atık su arıtma tesisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çiğli Atık Su Tesisi de değerleri gibi düzenli takip edilen tesisler arasında. Çiğli ve Narlıdere'de bulunan atık su arıtma tesislerine ait Sürekli Atık Su İzleme Sistemi'nin alarm verdiğine ilişkin Sürekli İzleme Merkezi'nden bildirim aldık. Bunun üzerine, bu arıtma tesislerinde denetimlerimizi yaptık. İl genelinde geçen yıl belediye arıtmalarında 51 numune alıp denetim yapılmıştı. Çiğli'den de deşarj standartlarına uygunluk gibi denetim numunelerini almıştık.

Maalesef bu 2 numuneden de deşarj standartlarının aşıldığını tespit etmiştik. 657 bin lira para cezası uygulamıştık. Atık su arıtıma tesisinin alarm vermesi üzerine denetim yaptık. Kontrollerde atık su tesisinden körfeze deşarj edilen atık sulardan numune aldık. Bir kez daha maalesef deşarj standartlarının sağlanmadığını ve mevzuatta belirlenen standartlarının üzerinde kirliliğe sahip atık su deşarj edildiğini tespit ettik. Buna istinaden 394 bin lira para cezası uygulayacağız."

'ÇEVRE KİRLİLİĞİNE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'

Arıtma çamurlarının mevzuatta belirlenen tedbirler alındıktan sonra tesiste depolanması gerektiğini dile getiren Akgün, "Yine arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının bertaraf tesislerine gönderilmesi veya çevre mevzuatında belirlenen tedbirler alındıktan sonra bakanlığımızdan lisans alınmak suretiyle tesiste depolanması gerekiyor. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde, arıtma çamurlarında temmuz 2022 tarihine kadar gerekli lisanslar ve gerekli çevresel tedbirler alınmadan depolanma yapıldığını tespit ettik. Bir ekibimiz de orada arıtma çamurundan numune alıyor. Numunenin mevzuata göre değerlendirilmesi sonucu tehlikeli olup olmadığı belirlenecek. Çevre kanunu kapsamında ayrıca bir işlem uygulanacak" dedi.