Ceyhan Nehri'nde tedirgin eden görüntü

Adana'da Ceyhan Nehri'nin bir bölümünde köpüklenme görüldü. Köpüklerin kimyasaldan kaynaklandığı ihtimali tedirginliğe neden oldu.

DHA
05 Kasım 2021 Cuma, 15:07
Ceyhan Nehri'nde tedirgin eden görüntü
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Adana’da Ceyhan Nehri’nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi’ndeki bölümünde görülen köpükler tedirgin etti.

Ceyhan Nehri’nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi’ndeki köprünü altından geçen bölümünde köpüklenmeler görüldü. Köpüklenme, mahallelide tedirginliğe neden oldu. Mahalleli, yakınlarda bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların atıkları nedeniyle zaman zaman nehirde köpüklenmeler görüldüğünü söyledi. Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, nehir suyundan numune alınarak analize gönderilmesini isteyerek, kirliliğe karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.



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