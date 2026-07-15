'Ceza yerine aracını yaptırayım' dedi: Polisi görünce kaçtı

Kaza, Safranbolu-Bartın kara yolu Akçasu TOKİ Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Osman A. idaresindeki 78 TV 084 plakalı hafif ticari araç ile 06 JZ 055 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin çağrılmasını istemeyerek karşı taraftaki sürücüye, ceza olarak ödeyeceği parayla aracını yaptırmayı teklif etti.

Taraflar arasında yaşanan diyalog cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

KAZA YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak alkollü olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü, ekipler olay yerine ulaşmadan saniyeler öncesinde kaza yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatırken, otomobil plakasına çeşitli maddelerden 51 bin 662 TL para cezası kesildi.

Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.