Cezaevi değiştirilmişti... İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan'dan tepki: 'Rutin bir uygulama değil, eziyet, zulüm...'

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, duruşmalar sürerken Çorlu’daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. Pehlivan, sevk gerekçesinin kendisine bildirilmediğini belirterek uygulamaya tepki gösterdi.

Pehlivan, yaptığı açıklamada 2 Ekim gecesi Çorlu’daki cezaevinden Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini söyledi. Sevkin yüzlerce kilometrelik bir nakil olduğunu belirten Pehlivan, kendisine “makul, hukuki ve somut” bir gerekçe sunulmadığını, yalnızca bunun “rutin bir uygulama” olduğunun söylendiğini aktardı.

Pehlivan’ın tepkisi şöyle oldu:

“2 Ekim gecesi, gece yarısı, Çorlu Karatepe Kuyu Tipi Cezaevi’nden yüzlerce kilometre uzaktaki Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildim. Bana makul, hukuki ve somut tek bir gerekçe dahi sunulmadı. Bunun yerine yapılanın “rutin bir uygulama” olduğu söylendi.

İnsanları gece yarısı uykularından uyandırıp dakikalar içinde eşyalarını toplatarak yüzlerce kilometre uzağa götürmek ne zamandan beri rutin?

Haftanın dört günü aralıksız devam eden duruşmaların tam ortasında, savunma hakkını fiilen kullanılamaz hale getirecek şekilde başka bir şehre sevk edilmek ne zamandan beri rutin?

Adını doğru koyalım: Bu, rutin bir uygulama değil. Bu eziyettir, zulümdür.

Sevk edilmeseydim, ayda yalnızca bir kez açık görüşte kavuşabildiğim kızımı görecektim. Sevkin özellikle gece yarısı, apar topar yapılmasının amacı bu muydu? Kızımı görmemi engellemek, canımı acıtmak mı istediniz?

Merakınızı gidereyim: Vurduğunuz yer acıdı.

Yargılarken de, kapattığınız cezaevlerinde de adaletin değil, eziyetin ve zulmün peşinden gidiyorsunuz.”