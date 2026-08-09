Cezaevinde peynir mevzuata aykırı

İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde tutuklu ve hükümlülere verilen yemeklere ilişkin şikâyet resmi denetime taşındı.

Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün belgelerine göre, 3 Nisan 2026 tarihli başvurunun ardından ekipler Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu yemekhanesinde denetim yaptı. Numuneler incelenmek üzere İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi.

Hazırlanan muayene ve analiz raporunda kaşar peyniri ile beyaz peynir numunelerinin Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’ne uygun olmadığı tespit edildi. Belgelerde kaşar peynirinin son tüketim tarihi 30 Eylül 2026, beyaz peynirin ise 13 Eylül 2026 olarak yer aldı.

Böylece her iki ürünün de 17 Nisan’daki denetim sırasında son tüketim tarihinin geçmediği görüldü. Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, analiz sonucunun ardından üretici işletmenin mevzuattan kaynaklanan şahit numune analiz hakkını kullanabilmesi için ilgili il ve ilçe müdürlükleriyle yazışma başlattı.