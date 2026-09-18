Cezaevinden cinayet talimatı

İzmir’de Fatma Can, boşandığı eşi Şiyar Alpaslan ve Alpaslan’ın annesi tarafından tehdit edildiğini öne sürerek konuyu yargıya taşıdı. Şiyar Alpaslan, Fatma Alpaslan’ı görüntülü arayarak çocukları Y.C.A. (7) ile B.A’nın (3) boğazına bıçak dayadığı olaya ilişkin açılan davada tutuklu yargılanıyor. Alpaslan’ın annesine mektup yazarak Fatma Can’ı öldürmeye yönelik plan yaptığı öne sürüldü. Önceki gün görülen duruşmada Alpaslan ve annesi hakkında ısrarlı takip ve tehdit suçlarından ceza talep edildi. Sanık avukatının savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine karar duruşması 21 Eylül’e ertelendi.

Cumhuriyet’e konuşan Fatma Can, yaklaşık 9-10 ay önce şehir değiştirdiğini ve güvenliği için iletişim adreslerini dahi yenilediğini belirtti. Can, “Bu olayı cezaevi ortaya çıkarmıştı. Oranın yönetimi suç duyurusunda bulunuyor. Bizim o şekilde bilgimiz oldu. Alpaslan annesine, ‘Ben buradayım, bir şey yapamıyorum, sen hallet’ diyor. Annesi de ‘Tamam oğlum, zaten ben biriyle konuştum, kırk güne emaneti vereceğim, o halledecek’ diyor” ifadelerini kullandı.

Fatma Can, “Ceza çıkmasını umut ediyorum. Bu insanların en azından bir süre cezaevinde yatmaları gerekiyor” dedi. Can, bu dosyada Şiyar Alpaslan’ın annesi hakkında elektronik kelepçe tedbiri bulunduğunu söyledi. Öte yandan Şiyar Alpaslan’ın, çocuklarına yönelik eylemlerine ilişkin davanın karar duruşmasının 13 Ekim’de yapılacağı öğrenildi.