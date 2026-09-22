Cezaevinden cinayet talimatı iddiasına ilişkin davada karar çıktı: Eski eşe 4.5, annesine 2 yıl hapis

İzmir’de Fatma Can, boşandığı eşi Şiyar Alpaslan ve Alpaslan’ın annesi tarafından tehdit edildiğini öne sürerek konuyu yargıya taşıdı. Şiyar Alpaslan, Fatma Can’ı görüntülü arayarak çocukları Y.C.A. (7) ile B.A’nın (3) boğazına bıçak dayadığı olaya ilişkin açılan davada tutuklu yargılanıyor. Alpaslan’ın annesine mektup yazarak Fatma Can’ı öldürmeye yönelik plan yaptığı öne sürüldü.

Alpaslan ve annesi hakkında ısrarlı takip ve tehdit suçlarından ceza talep edilirken dün görülen duruşmada, Şiyar Alpaslan 4 buçuk yıl hapis cezasına, annesi Şükran Kıran ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

‘BÜTÜNÜYLE İNCELENMELİ’

Kararın ardından Cumhuriyet’e konuşan Fatma Can, verilen cezanın dosyada uygulanabilecek en üst hadden olduğunu ve sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulanmadığını belirtti. Can, “Çıkan kararla adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum” dedi.

Çocuklarının boğazına bıçak dayandığı olaya ilişkin davanın da 13 Ekim’de görülecek karar duruşmasıyla sonuçlanacağını belirten Can, iki yıldır sürdürdüğü mücadelenin sonuna geldiklerini söyledi.

Can, yaşanan olayların birbirinden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bizim dosyalarda olaylara bütün olarak bakılması gerekiyor. Benim oğlumun davasında, boğazına bıçak dayadığı davada, onun öncesi var, sonrası var. Bu cezaevi olayında da aynı şekilde öncesi var, sonrası var. Sanık ısrarlı bir şekilde, kararlı bir şekilde bana zarar vermeye çalışıyor. Olaylara bütün olarak bakılması gerekiyor.”

Can, 13 Ekim’deki karar duruşmasında da adaletli bir karar çıkmasını beklediğini ifade etti.