Cezaevinden hiç çıkmadı: Deniz Göktaş, tahliye kararı verilen suçlamalardan yeniden tutuklandı

Komedyen Deniz Göktaş'ın daha önce tahliye olduğu iki suça ilişkin karara Savcılık itiraz etti ve Göktaş söz konusu suçlamalardan yeniden tutuklandı.

“Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkın kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarından cezaevinde olan Deniz Göktaş için yapılan tutukluluğa itiraz başvurusunun ardından Göktaş için 28 Ağustos Cuma günü tahliye kararı verilmiş, ancak cezaevinden çıkamadan bu kez “Suçu ve suçluyu övme” suçlamasından tutuklanarak cezaevinde kalmıştı.

Medyascope'un aktardığına göre, bu kararla birlikte Deniz Göktaş’ın tutukluluğu üç suçlamadan sürecek.

NE OLMUŞTU?

Deniz Göktaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazı inceleyen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 28 Ağustos’ta tahliye kararı verdi.

Tahliye kararının ardından Göktaş, SEGBİS ile “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Göktaş’ın avukatına haber verilmeyip barodan avukat çağrıldı. Göktaş, ”Ölü Deniz” adlı gösterisinde suçu ve suçluyu övme gibi bir kastı olmadığını belirtti.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Göktaş’ın gösterisindeki “Ben bugünün ön sıra bilet gelirleriyle, gerçi ön sıra belediye davetlisi, oradan bir gelir yok. İkinci sıra diyeyim daha güvenli olur. Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye’de bir tetikçi tutup, rakip bir komedyeni öldürtebiliyoruz. Şu an piyasa bu durumda. Sadece ikinci sıra, bir de Telegram grubu. Oradan Daltonlar yazıyorsunuz, gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin’den parayı yatırıyorsunuz takip de etmiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor buydu değil mi abi? Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar yatırıyorsunuz muhteşem bir sistem…” sözleri nedeniyle tutuklama kararı verdi.

Hakimlik, söz konusu ifadeler için “‘Daltonlar Çetesi’ isimli bilinen suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran ifadeler” değerlendirmesi yaptı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, “kaçma, delilleri karartma şüphesi” gerekçeleriyle tutuklama kararı verdi.